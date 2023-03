Côte d'Ivoire - Me Zéhouri Bertin (PDCI): "Nous devons réconquérir le pouvoir avec Bédié"

La délégation du PDCI-RDA de Divo commune a fait sa rentrée politique le samedi 18 mars 2023 au stade municipal de la cité du Djiboua Divo. Les militants ont répondu massivement à l'appel de leur délégué en remplissant la trentaine de bâches installées pour la circonstance.

Rentrée politique de la délégation PDCI Divo commune: Les militants choisissent Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud pour les régionales

Innocent Kouassi, délégué départemental du Pdci-Rda de Hiré, a, au nom de tous les délégués de la région, remercié le président du parti politique pour la nomination de Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud en qualité de délégué de Divo commune.

Il lui a demandé de le choisir comme candidat au conseil régional dans le Lôh-Djiboua. Pour lui, c'est le meilleur cheval qui pourra gagner ces élections. Avant de féliciter Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud pour le grand travail abattu depuis sa nomination à la tête de la délégation.

Quant à Allou Didier, président de la Jpdci de Hiré, représentant le président national de la Jpdci urbaine, Kouassi Valentin, il a invité les militants et la jeunesse à l'union, gage du repositionnement du Pdci-Rda dans la région du Lôh-Djiboua.

"Nous devons nous battre la main dans la main pour récupérer tous les postes électifs en 2023. C'est maintenant que cela commence ainsi que la reconquête du pouvoir d'état en 2025", a-t-il indiqué.

Au nom de la zone Zadi, Sylvestre Konan, délégué départemental du Pdci-Rda de la Marahoué, a affirmé que son parti triomphera dans la région du Lôh-Djiboua grâce au dynamisme de Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud. Et que le Pdci-Rda vivra à Divo grâce également à sa jeunesse très mobilisée derrière leur délégué.

Prenant la parole, Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud, après avoir remercié les militants pour leur grande mobilisation, a indiqué que le Pdci-Rda de Félix Houphouët-Boigny et de Henri Konan Bédié, a toujours inspiré la reconnaissance et l'honneur.

Le flambeau du Loh-Djiboua n'a pas manqué de remercier le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, pour la confiance placée en le nommant délégué de Divo commune. Pour lui, le Pdci-Rda est un parti de jeunes mobilisés derrière les anciens déterminés avec Henri Konan Bédié qui est un rassembleur et un homme de paix.

Avant de saluer cette jeunesse qui a su montrer à la Côte d’Ivoire que le Pdci-Rda est un parti politique qui mise sur la jeunesse qui ne se laisse pas intimider et acheter par qui que ce soit. Car soutient-il, la dignité n'a pas de prix. Et Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud de lancer le message suivant à la population et à ses militants:

" En 2023, restez sereins, dignes de votre région et de vos parents. Nous avons besoin d'être dignes. Et qu'en 2025, nous devons réconquérir le pouvoir avec Henri Konan Bédié, père des 12 chantiers de l'Eléphant, que le gouvernement est en train de mettre en application avec la construction des ponts, d'autoroutes".

Et le délégué Pdci-Rda de Divo commune d'ajouter qu'en 2025 le Pdci-Rda reviendra au pouvoir. Avant de dénoncer la cherté de la vie en Côte d'Ivoire en ces termes: "A Divo, vous ne pouvez plus rien acheter pour vous nourrir, nourrir votre famille. Le prix du litre de l'essence qui est de mauvaise qualité a augmenté à la pompe. Les propriétaires de motos sont obligés de garer leurs engins. L'environnement est aujourd'hui pollué à cause de l'escroquerie, la corruption et la cherté de la vie. On ne peut plus rien payer en Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler par peur d'être emprisonné. l'État de droits n'existe plus. La démocratie est où ? L'émergence politique est où ? L'heure est grave. Dans le Lôh-Djiboua, j'invite tous les leaders politiques à l'union. Ne suivons pas les oiseaux de mauvais augure. J'en appelle au sens de responsabilité des guides religieux. Si nous faisons bloc, personne ne pourra nous diviser dans la région. Car, il y a quelqu'un qui veut s'accaparer de tous les postes électifs. Je demande aux gourmands de penser autres en cédant un peu à d'autres personnes", a indiqué Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud aux militants.

Cette rentrée politique a vu la participation des partis de l'opposition conduits par le fédéral PPA-CI de Divo commune, Ayémené Jean Pavel. Plusieurs artistes ont animé cette cérémonie dont Paul Mady.

Info : Mohamed L.