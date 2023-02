Côte d’Ivoire: Bruno Koné bientôt limogé (?); ce qui lui est reproché

Bruno Koné a été nommé ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme le 10 juillet 2018, poste auquel il sera reconduit le 6 avril 2021, dans le gouvernement du 1er Ministre Patrick Achi. Près de 5 ans après, peut-on raisonnablement et objectivement considérer que les attentes des ivoiriens ont été satisfaites relativement à un certain nombre de prérogatives assignées à ce ministère ? Le décryptage de Jean Bonin Kouadio.

Ministère de la Construction: Le ministre Bruno Koné est-il l’homme de la situation?

1 - En ce qui concerne les délais de délivrance des ACD. Force est de constater que l’obtention de ce document si important pour la sécurité foncière et les transactions immobilières reste un véritable chemin de croix. Certains compatriotes, après avoir payé les frais nécessaires et déposé tous les documents requis doivent encore « négocier » durant des mois et des mois, voire des années, avant que leur ACD ne soit signé et leur soit délivré.

2 - En ce qui concerne les effondrements d’immeubles

- En 2018 : l’effondrement d'un immeuble à Attécoubé fait 8 morts. Un immeuble R+4 à Yamoussoukro s’effondre et fait 10 morts.

- En 2020 : les effondrements d’immeubles font 9 morts.

- En 2021 : 11 morts enregistrés suite à des effondrements d’immeubles.

- Le 27 février 2022 : l’effondrement d'un immeuble R+5 en construction à Treichville avenue 3 rue 17 fait 7 morts et plusieurs blessés.

- Le 7 mars 2022 : l’effondrement d'un immeuble à Angré fait 6 morts.

- Le 26 Mars 2022 : l’effondrement d’un immeuble à Abobo fait 1 mort.

- Le 4 février 2023 : effondrement d’un immeuble R+4 en construction à Angré

- Le 9 février 2023 : la dalle d'un immeuble s'écroule et fait 5 victimes dont 2 décès

- Le 13 février 2023 : Un immeuble R+3 s'effondre à Treichville Avenue 9 Rue 20

En ce qui concerne ses résultats au ministère de la Construction, Bruno Koné n’a pas été à la hauteur

Les années se suivent et semblent se ressembler au ministère de la construction sans que, manifestement, le ministre concerné ne soit en mesure de trouver des solutions pérennes pour mettre fin à cette série noire des écroulements en cascade d’immeubles d’habitation. C’est un problème. M. Koné est au gouvernement depuis le 1er juin 2011, où il a successivement occupé les postes de ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement, puis ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-Parole du Gouvernement, le 12 janvier 2016, et ensuite ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement, le 11 janvier 2017.

Personne n’avait eu alors à redire sur ses performances. Mais, en ce qui concerne ses résultats au ministère de la construction c’est un truisme que de reconnaître qu’il n’a pas été à la hauteur. Loin de là. Le chef de l’Etat et le 1er ministre devraient logiquement en tirer les conséquences lors du prochain remaniement ministériel en confiant cet important et stratégique ministère à une personnalité susceptible d’adresser correctement les problèmes et relever les défis auquel est confronté ce ministère.

NB: Les titre et sous-titres sont de la rédaction.