France : Un maire laisse des mineurs consommer de l'alcool à son domicile

En France, un élu municipal a poussé des mineurs à consommer de l’alcool chez lui à Noël. L’affaire ayant été portée devant les tribunaux, le maire de Thizy-les-Bourgs (Rhône), Martin Sotton a été finalement condamné le lundi 24 avril à six mois de prison avec sursis.

France : Le maire de Thizy-les-Bourgs (Rhône) condamné pour avoir poussé des mineurs à boire de l’alcool à son domicile

Un élu d’une circonscription doit avoir un comportement exemplaire et approprié vis-à-vis de ses administrés.

Mais une retentissante affaire de soirée alcoolisée impliquant des mineurs et le maire de la commune de Thizy-les-Bourgs (Rhône) en France, a secoué les populations.

En effet, en décembre 2022, le maire de cette petite ville de 6000 habitants, Martin Sotton, âgé de 34 ans, a laissé des mineurs s’enivrer à son domicile.

Ensuite, en état d’ébriété, il les a laissé conduire son véhicule sans permis de conduire pour retourner.

Les propos saccadés des quatre mineurs, pensionnaires d’un foyer pour enfants en difficulté, ont été signalés par les éducateurs.

Ils ont affirmé avoir bu beaucoup d’alcool lors d’une soirée à Noël au domicile du maire de la commune de Thizy-les-Bourgs (Rhône).

L’affaire a été portée finalement devant les juridictions compétentes et le lundi 24 avril au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Rhône), le maire Martin Sotton, a été condamné à six mois de prison avec sursis, pour provocation de mineurs à la consommation d'alcool et complicité de conduite d'un véhicule sans permis.

Par la même occasion, l’élu a été également condamné à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée d'un an.

A l’audience, il a reconnu les faits et déclaré : ‘’Je regarde ça avec beaucoup de déception et de regrets, je sais que mon comportement n'a pas été adapté’’.