L'institut Pasteur de Côte d’ivoire célèbre ses cinquante années d’existence

Placées sous haute la présidence du Professeur Adama Diawara, Ministre de l'enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, l'Institut Pasteur de Côte d’Ivoire ( IPCI) organise du 02 au 06 mai 2023 à l'hôtel Palm Club de Cocody -Abidjan les festivités marquant ses cinquante années d'existence. Cette célébration a pour thème : " 50 ans au service de la population : défis et innovation".

La cérémonie du cinquantenaire sera organisée sous trois volets : un colloque scientifique, une journée portes-ouvertes et une journée sportive.

Elle permettra de montrer les missions de l'IPCI dans notre pays et dans la sous-région à travers ses différents domaines de compétence et d'activités en Côte d’Ivoire.

C'est aussi l'occasion de dresser le bilan des cinquante années passées, d'identifier les succès et les challenges, d'ouvrir l'institution au grand public, de faire des propositions sur l'avenir et de déterminer les stratégies permettant à l'institution de faire face aux enjeux des prochaines décennies.

Créé par la loi N° 72-511/ 1972, l'IPCI a été inauguré en présence du Père de la nation ivoirienne, le Président Félix Houphouet-Boigny et du Professeur Jacques Monod, alors directeur de l'Institut Pasteur de Paris.

Érigé en 1991 en établissement public à caractère industriel et commercial placé sous tutelle administrative du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire est géographiquement situé sur deux sites : Adiopodoumé et Cocody.

L’Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a une quadruple vocation : recherche, formation et appui à la santé publique.

Dans ses missions , il est chargé de l’étude des maladies transmissibles et immunitaires de l’homme , l’étude et la recherche des substances naturelles utilisables à des fins médicales et pharmaceutiques; la prévention et la prophylaxie de ces maladies en collaboration avec les services de santé et tous les utilisateurs des produits de la recherche médicale; l’intégration et la formation des chercheurs, des techniciens et des personnels de laboratoire spécialisés dans la recherche et la prévention médicales et la fourniture de prestations de recherche, analyses médicales, examens et conseil au bénéfice de partenaires extérieurs publics et privés, dans les domaines de sa compétence.

La cérémonie d'ouverture des festivités aura lieu le 02 mai 2023 à la salle Massai de l'hôtel Palm Club à Cocody.