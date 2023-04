ISMI: L'Allemagne intégre le Comité stratégique en qualité de membre observateur

Sur convocation du Président du Comité Stratégique de l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI), M. Abroulaye FOFANA, Secrétaire Permanent de l’Action de l’Etat en Mer de la République de Côte d’Ivoire, s’est tenue à Abidjan-Hôtel Palm Club le 13 avril 2023, la deuxième session ordinaire du Comité Stratégique de l’ISMI.

2ème session ordinaire du Comité stratégique de l'ISMI : L’Allemagne rejoint la France et l'UE en qualité de membres observateurs

Au terme des libérations, le rapport d’activités 2022, le programme d’activités 2023 ainsi que plusieurs recommandations ont été adoptés.

La République d’Allemagne a été admise au comité stratégique avec une contribution financière pour la mise en projet SAFE PORT consacré à la sécurité et à la sûreté portuaire en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Elle rejoint la France et l’UE en qualité de membres observateurs. L’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) d’Abidjan fait partie des institutions mises en place par le Gouvernement ivoirien et ses partenaires dont la France, dans le cadre de la Stratégie Nationale de l’Action de l’Etat en Mer en application des résolutions du Sommet de Yaoundé adoptées le 25 juin 2013.

Depuis sa mise en place en 2015, l'ISMI a formé plus de 2000 personnels des Administrations du golfe de Guinée en matière de sécurité et de sûreté maritimes. Il se positionne aujourd’hui comme le Centre d’excellence des États du golfe de Guinée dans les domaines précités.

Le comité stratégique de pilotage de L'ISMI

L'ISMI dispose de plusieurs organes dont le Comité Stratégique qui, en vertu des dispositions de l’art.6.1 de ses Statuts, a pour mission d’assurer la supervision et le pilotage de l’Institut.

Ses membres sont : le Secrétaire Permanent chargé de l’Action de l’Etat en Mer de la Côte d’Ivoire (Président), le représentant du Ministre des Transports, le Directeur du Centre Interrégional de Coordination (CIC) basé à Yaoundé, le Secrétaire Général de l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC) et le Directeur Général de l’ARSTM et les membres observateurs.

Ce Comité se réunit une fois par an en session ordinaire.

Projets 2023 et recommandations issues de la 2e session ordinaire

Au titre des projets, ont été adoptés le projet de règlement financier et comptable de l’ISMI et le projet relatif à la mise d’une école de formation aux métiers du drone civil professionnel au sein de l’ISMI.

Au titre des recommandations, le Comité Stratégique a invité le Gouvernement ivoirien à maintenir et renforcer son appui institutionnel et budgétaire à l’ISMI. Le Directeur de l’ISMI a été invité à conduire une mission au Centre Interrégional de Coordination (CIC) à Yaoundé en vue de l’évaluation de la mise en œuvre du mémorandum d’entente entre le CIC et les universités maritimes régionales.

Le comité stratégique a également encouragé l’ISMI à renforcer la délocalisation de certaines formations à l’extérieur afin de mieux rayonner dans l’espace du golfe de Guinée et enfin mettre en œuvre les programmes de formation suivants :

Les stages sur l’action de l’Etat en mer financés par la Coopération française ; La nouvelle version du programme de Master en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques organisé en partenariat avec l’Université de Nantes et co-financé par la Coopération française ; Les stages sur la sécurité et la sûreté maritimes financé par l’Union Européenne dans le cadre du projet SWAIMS de la CEDEAO ;

Les stages sur la sûreté maritime et la lutte contre la pêche illicite financés par la Coopération grecque ; Les stages liés au projet d’Appui à la sécurité et la sûreté des Ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Projet SAFE PORT) financé par la Coopération allemande ;

Les sessions de formation visant l’optimisation des services portuaires organisées dans le cadre du Cycle de formation portuaire de l’ISMI et les sessions de formation dans le cadre du projet de création d’une école des métiers du drone civil professionnel.

Le Comité stratégique a félicité et remercié le Gouvernement ivoirien ainsi que tous les partenaires dont la France, l'Union Européenne, le Japon et la Grèce pour leur appui.

Le Président du Comité Stratégique, Secrétaire Permanent du Comité Interministériel chargé de l’Action de l’Etat en Mer, M. Abroulaye FOFANA a remercié et félicité la République d'Allemagne pour sa nomination au sein du Comité Stratégique en ces termes :

« Monsieur le représentant de SEM l’Ambassadeur d’Allemagne, votre présence à cette cérémonie traduit le rôle de plus en plus déterminant qu’entend jouer l’Allemagne pour la lutte contre l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée dans le cadre de la présidence du G7++ des Amis du golfe de Guinée.

J’apprécie à sa juste valeur l’appui notable de 1,8 Millions d’EURO apporté à l’ISMI pour le renforcement des capacités des ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre en plus des contributions exceptionnelles apportées au G7++ pour l’organisation de ses assises, au CRESMAO et à l’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme (AILTC) »

Le message du ministre des transports Amadou Koné

Au nom de Monsieur le Ministre des Transports Amadou KONÉ, le Colonel Kouakou Aya Odette, Conseillère Technique Maritime, a remercié tous les partenaires grâce à qui l’ISMI se positionne aujourd’hui comme le Centre de formation par excellence sur les questions de sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Ce qui lui a valu des félicitations du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 2634 (2022) du 31 mai 2022.

« Ces félicitations cadrent parfaitement avec la vision du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA., qui sans cesse prône la recherche de l’excellence.

Ces questions s’inscrivent dans le programme de Gouvernement du Président de la République qui ambitionne de faire de la Côte d’Ivoire un havre de paix et de développement économique durable. Mais la réalisation de cette ambition exige de résoudre l’épineuse question de la sécurité en COTE D’IVOIRE.

C’est pourquoi, le Gouvernement ivoirien a adopté un deuxième programme social de 3000 milliards de francs CFA (soit 4 milliards 573 millions 470 milles 517 Euros) sur la période 2022-2024 qui prend en compte les objectifs de réduction de la pauvreté, les problématiques de la fragilité des zones frontalières du nord et la lutte contre l’insécurité maritime.

De son côté le ministère des transports a consenti d’énormes efforts pour accompagner l’ISMI dans son développement avec l’octroi d’un budget de plus de 3,4 milliards de francs CFA (soit 5 millions 183 milles 267 Euros) pour la construction de son siège et un budget de fonctionnement annuel » a rappelé le colonel Aya Odette.

Le colonel Karim Coulibaly, DG de l’ARSTM, rappelle les performances de l’ISMI

Le Colonel Karim Coulibaly, directeur général de l’académie régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) d’Abidjan, représentant le PCA de l’ARSTM a rappelé les performances de son institut et salué la contribution de tous pour l’atteinte de ses objectifs.

« L’ISMI a atteint aujourd’hui son rythme de croisière avec plus de 80 sessions de formations organisées depuis 2015 au bénéfice de plus de 2000 auditeurs en provenance des Etats francophones, anglophones et lusophones du golfe de Guinée.

Un audit a été mené en 2018 par le Centre Interrégional de Coordination (CIC) de Yaoundé sur les institutions de formation maritime en Afrique, prenant en compte l’ARSTM, la RMU d’Accra et la Faculté des Sciences Nautiques de l’Université de Cap vert dans le cadre du projet GOGIN.

Cet audit a abouti au résultat que les programmes de formation délivrés à l’ISMI répondent le mieux aux résolutions du Sommet de Yaoundé. En outre, l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer a été sélectionnée en 2020 par l’Union Africaine comme centre de formation d’excellence en matière de génie maritime, de sécurité, de sûreté maritimes et de pêche et la présence de l’ISMI a joué un rôle fondamental dans ce choix.

Enfin les performances de l’ISMI ont été reconnues par le Conseil de Sécurité des Nations Unies à travers sa résolution 2634 du 31 mai 2022 » s’est-il félicité.

La prochaine session ordinaire du Comité Stratégique de l’ISMI aura lieu le 28 mars 2024 à Abidjan.

Sercom ARSTM