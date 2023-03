Côte d'Ivoire: Patrick Achi annonce l'insertion de 660 000 jeunes sur la période 2022-2024

Le Premier Ministre Patrick Achi a présidé la cérémonie de remise des attestations de fin de formation à 1000 jeunes formés aux métiers de la mer et de l’industrie. C’était, le mercredi 15 mars 2023 à l’Académie régionale des Sciences et techniques de la mer (ARSTM), sise à Yopougon, district d’Abidjan.

Patrick Achi préside la cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux métiers de la mer et de l'industrie à 1000 jeunes

« Nous avons l’honneur de remettre leurs attestations de formation et d’apprentissage aux métiers de la mer et d’industrie à 1 000 jeunes. Ces jeunes sont formés à des métiers de l’avenir, porteurs d’opportunités incroyables dans une nation comme la nôtre qui doit toujours mieux exploiter son potentiel maritime », a déclaré le Premier Ministre Patrick Achi.

Pour le Chef du gouvernement, 100% des 1 000 jeunes issus de ce dispositif destiné à améliorer leur employabilité ont obtenu un stage et 783 l’ont terminé, ajoutant que 400 d’entre eux ont pu s’insérer dans la vie active. Patrick Achi a indiqué que, bénéficiaire d’une façade maritime de 600 km, la Côte d’Ivoire a besoin de ressources humaines nombreuses, engagées et bien formées pour développer les activités en lien avec la mer. Selon lui, cette initiative est la preuve concrète de la politique volontariste de formation adaptée pour tous les jeunes sortis du système scolaire, souvent sans diplômes ou sans qualification et sans emplois.

Il a rappelé que la Côte d’Ivoire doit intégrer 8 millions de jeunes sur le marché de travail dans les 10 années à venir. C’est dans cette perspective que le gouvernement a mobilisé des opportunités d’insertion pour environ 660 000 jeunes sur la période 2022-2024 dans le cadre du lancement du programme national de stage d’apprentissage et de reconversion.

Le Premier Ministre a dit l’engagement du gouvernement à amplifier ses actions afin de permettre aux jeunes de se former avec efficacité pour bâtir une vie durable et stable. D’où la mise en œuvre de l’école de la 2ème chance en vue d’améliorer l’employabilité des jeunes les plus vulnérables.

La Porte-parole des Bénéficiaires, Battié Lou Florence a traduit sa gratitude au Président de la République pour sa vision, sa volonté et son engagement acharné pour une jeunesse au travail. « Grâce à ces mois de formation, nous sommes aujourd’hui de potentiels travailleurs. Nos prédécesseurs et plusieurs de nos amis, avec l’appui des entreprises partenaires de ce projet, ont pu être insérés », s’est-elle réjouie.

Avec CICG