Programme “ École de la deuxième chance (E2C)”: 400.000 jeunes visés

Le projet “ École de la deuxième chance ” (E2C), porté par le gouvernement ivoirien pour accompagner vers l'insertion professionnelle, des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ou sans emploi, ni qualification, était au coeur de la conférence hebdomadaire du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), du mardi 3 mai 2022.

Qui peut intégrer “l' École de la deuxième chance ” en Côte d'Ivoire?

Cette rencontre a été l’occasion pour monsieur Kouakou N’Goran Jean Arnaud, directeur de cabinet adjoint du Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA), de faire un point des activités de ce programme depuis son lancement en novembre 2021.

Les échanges avec les journalistes et les internautes connectés ont porté sur les défis majeurs et enjeux de cet ambitieux projet, notamment les conditions et critères d'accès ou d'enrôlement, ses mécanismes de mise en œuvre et l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’ École de la deuxième chance.

L'école de la 2e chance qui s'inscrit dans la phase 2 du Programme Social du Gouvernement (PSGOUV 2), a pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire et le chômage des jeunes

Ce programme est développé pour accompagner l’insertion professionnelle de sans emploi ou mal insérés, par le biais de la formation.

“On ne s'inscrit pas dans une école, mais à un programme de formation”, a précisé d’emblée l’émissaire du gouvernement. “Il s’agit d’un programme de formation de masse, qui donne prioritairement aux bénéficiaires l’opportunité d’acquérir des compétences professionnelles et, si nécessaire, d’être accompagnés dans un projet d’insertion”, a indiqué le directeur de cabinet adjoint..

2032 jeunes apprentis selectionnés dans le cadre du C2D2

Ce programme vise, à l’horizon 2030, à former et insérer un vivier de personnes sans emploi ou mal insérées, avec un objectif intermédiaire de quatre cent mille (400 000) bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre du PSGouv2, a souligné M. Kouakou.

La formation est de courte durée (au plus 12 mois) dans le cadre de projets relevant de l’E2C et peut se dérouler dans un établissement (public ou privé) et/ou en milieu professionnel. Elle concerne aussi bien les qualifications initiales que les reconversions ou requalifications.

Au chapitre d’avancement de l’ École de la deuxième chance dont la phase pilote a démarré depuis novembre 2021, a permis la sélection de 2032 jeunes apprentis sur un objectif de 6000 dans le cadre du C2D2.

Ils seront formés durant huit (08) mois dans 10 établissements d’Abidjan et de l’intérieur du pays (CFP Abengourou, LP Daoukro, LP Ferké, CET Bouaké, CFP Daloa 1, CPM BAT Koumassi, CPMA Vridi, LPH Abidjan, LPS Yopougon, LP Botro).

En outre, 1 500 Maîtres Artisans seront certifiés par le biais de la VAE.

Dans le cadre du PEJEDEC 3, ce sont dix-huit mille (18 000) jeunes qui bénéficieront de formations qualifiantes et par apprentissage, sous l’égide de l’AGEFOP.

Notons que pour la qualification initiale, sont concernés les femmes et les hommes âgés de seize (16) à trente-cinq (35) ans et pour ce qui est de la requalification, la reconversion et la VAE, il n’y a pas de limite d’âge.