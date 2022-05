Kah Zion à Ouattara: « Que la route bitumée arrive enfin à Toulépleu »

Même s’il se félicite des réalisations dont bénéficie le département de Toulépleu actuellement, le maire Denis KAH ZION exhorte, cependant, le président Alassane Ouattara, à se pencher encore et toujours pour que ce qui reste à faire soit fait. Notamment que tous les villages soient électrifiés ; que la route bitumée arrive enfin à Toulépleu et à la frontière du Libéria ; que tous les villages aient de l’eau potable ; que le Lycée de Toulépleu soit secondé par un autre établissement d’envergure. C’était à l’occasion de la célébration de la fête de Pâques récemment dans le village de Kouyably dans la sous-préfecture de Bakoubly. Ci-dessous, l’intégralité du discours du Maire Denis KAH ZION.

Denis KAH Zion, Maire de Toulépleu: « Je remercie le président Ouattara pour toutes les réalisations dont bénéficie le département de Toulépleu mais...»

(…) Après Ziombly dans la sous-préfecture centrale de Toulépleu, après Méo, nous voici à Kouyably dans la sous-préfecture de Bakoubly, ceints par cet enthousiasme renouvelé de nous retrouver entre frères et sœurs qui ont en commun l’amour du terroir, l’amour du prochain et l’élan du vrai vivre ensemble. Nous voilà à ce spécial Paquinou Toulépleu ou Paquiwê qui se veut la fête de la cohésion sociale entre Guéré et Baoulé et au-delà, la fête de la cohésion entre le peuple Guéré et ses frères Akan, Dan, Malinké, ressortissants de la CEDEAO installés sans problème. C’est le lieu pour moi de remercier le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, le Premier Ministre Patrick Achi, le gouvernement, représentés dans notre département par le Préfet Bini Koffi Etienne pour tous les efforts faits en matière d’infrastructures, de routes, de santé, d’éducation, de sécurité, pour notre département.

Aujourd’hui, il fait bon vivre à Toulépleu et la quiétude est palpable, parce qu’il y a la sécurité. Bravo donc aux forces de sécurité qui ne rechignent pas à la tâche. Bravo à nos militaires, gendarmes, policiers, marins, douaniers, agents des eaux et forêts déployés qui nous protègent si efficacement. J’adresse mes remerciements au préfet et à tout le corps préfectoral ainsi qu’aux chefs de cantons, chefs de villages et de quartiers pour l’encadrement si efficient des populations, la promotion de la Paix et de la Réconciliation dont les résultats sont visibles. Frères et sœurs, en initiant Paquiwê il y a quelques années, nous avions à cœur de créer ici à Toulépleu, à l’intention de nos frères et sœurs Baoulé et sans doute d’autres communautés associées à cette réjouissance annuelle, la même atmosphère recréative, réflexive et vivifiante que dans d’autres départements du centre du pays et ailleurs.

Nos frères qui sont venus s’installer chez nous, qui contribuent à la production économique, participent à la vie de tous les jours à nos côtés, ne doivent nullement se sentir dépaysés parce que loin de leurs terres. La Côte d’Ivoire est une et indivisible, le peuple Ivoirien est un et doit être soudé. Le Baoulé à Toulépleu est chez lui, tout comme le Guéré à Bouaké, Yamoussoukro, Dimbokro, Daoukro est chez lui. Voilà ce qui nous a guidés à concevoir et à organiser le Paquinou spécial ou Pâquiwê dont la 3ème édition se tient ce jour à Kouyably. Oui, Kouably ce village tout aussi gros par sa population que grand par sa valeur traditionnelle. Kouyably, est le siège de la puissance et de la sagesse du peuple Wélao de la sous-préfecture de Bakoubly, à travers le Djikô que je voudrais saluer avec revérence.

Denis KAH Zion le brassage des peuples

En venant ici, je suis chez moi, dans la case de mes parents maternels qui m’ont tout donné. Qu’il me soit permis alors de dire à mes grands parents Wélao, avec à leur tête le vénérable Djikô, un grand merci de nous ouvrir une fois de plus les bras, de nous offrir leur cité pour abriter cette sympathique cérémonie de rencontre des cultures (…) Par ailleurs, je remercie le président Alassane Ouattara pour toutes les réalisations, sur ses instructions, dont bénéficie le département de Toulépleu et je voudrais le prier de bien vouloir se pencher encore et toujours pour que ce qui reste à faire soit fait : Notamment que tous les villages soient électrifiés ; que la route bitumée arrive enfin à Toulépleu et à la frontière du Libéria ; que tous les villages aient de l’eau potable ; que le Lycée de Toulépleu soit secondé par un autre établissement d’envergure.

Frères et sœurs, Nous aurons pu fêter Paquinou à la même date que partout ailleurs, c’est-à-dire les 15 et 16 avril dernier, mais j’ai eu un contre-temps de dernière minute qui ne m’a pas permis de faire le déplacement et par ailleurs, les artistes (qui sont venus pour nous égayer) étaient sollicités ailleurs. Et comme je tenais à la communion totale et véritablement festive, j’ai dû à mon corps défendant, repousser notre Paquinou ou Paquiwê à ce 23 avril. Nous voilà tous rassemblés pour célébrer notre fraternité. Une fois de plus, merci d’être venus si nombreux pour témoigner de votre engagement pour le brassage des peuples.