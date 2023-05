Côte d'Ivoire/INP-HB: Des étudiants en métrologie en immersion à SITARAIL

Une quarantaine d'étudiants en licence et maitrise inscrits dans la filière métrologie de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) ont effectué une visite d'immersion à la SITARAIL le mercredi 10 mai 2023. Cette activité intervient dans le cadre d'une visite d'étude.

Côte d'Ivoire : Une quarantaine d'étudiants en métrologie découvrent la SITARAIL

C'est avec un réel plaisir que les techniciens de SITARAIL, filiale de AGL (Africa Global Logistics), ont conduit les étudiants de l'INP-HB au laboratoire de métrologie et dans les ateliers de maintenance du dépôt d'Abidjan. Il était question pour ces apprenants de toucher du doigt la réalité du monde professionnel en rapport avec leur filière de formation .

Adama Zon, responsable de projets et Bureau d'organisation technique (BOT) au sein de la direction du matériel à SITARAIL a fait savoir que "le chemin de fer est un domaine pointu dans lequel l’exactitude et la précision des données sont fondamentales, d’où l’importance de la métrologie à SITARAIL".

De leur côté, les étudiants ont pu découvrir davantage leur filière. "Cette visite nous a permis de mieux comprendre l’importance de notre filière de formation dans le milieu professionnel, notamment au chemin de fer. Toutes choses qui nous rassurent et nous confortent sur la pertinence de notre choix. Nous remercions SITARAIL pour cette ouverture et espérons compter de futurs cheminots parmi nous", a confié Angèle Yaoua Sama, étudiante en licence 3.

Il faut dire qu'en ouvrant ses portes aux étudiants en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, SITARAIL démontre ainsi sa politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. La filiale de AGL entend accompagner les apprenants dans leur besoin d’allier théorie et pratique, afin d’adapter leurs formations aux besoins des entreprises.

SITARAIL s’investit également dans la formation professionnelle et dans l’employabilité des jeunes, à travers ses deux centres de formation, à Abidjan et Bobo Dioulasso, et son École supérieure des métiers ferroviaires (ESMF) située, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso.

Pour rappel, entre 2019 et 2020, l’entreprise a aussi octroyé à des centaines d’étudiants burkinabè, des codes d’accès à la bibliothèque numérique YouScribe, afin de les appuyer dans leurs recherches documentaires. En interne, l'entreprise met en œuvre des plans de formation continue pour d’améliorer les performances de ses travailleurs, augmentant ainsi leur chance de développement de carrière.

SITARAIL transporte en moyenne 1 000 000 de tonnes de fret chaque année. Avant l’apparition de la COVID-19, l’entreprise transportait annuellement 200 000 voyageurs.