Municipales et régionales : Le COJEP n'aura pas de candidats

Le COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) ne participera pas aux prochaines élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Son président Charles Blé Goudé en a donné les raisons le dimanche 14 mai 2023 à l'occasion de son premier conseil politique de l'année.

Côte d'Ivoire : Pourquoi le COJEP refuse de participer aux élections locales

Charles Blé Goudé et les siens étaient réunis le dimanche 14 mai 2023 dans le cadre du premier conseil politique de l'année. L'ancien leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a saisi l'opportunité pour annoncer que son parti politique ne présentera pas de candidats aux élections municipales et régionales prévues pour le 2 septembre 2023.

"L’objectif premier du COJEP, et sa priorité, n’est pas une démarche électorale, c’est une démarche de recherche de paix pour rassembler de nouveau les Ivoiriens. Beaucoup nous disent : la vocation première d’un parti politique, c’est de conquérir le pouvoir, le gérer, a fortiori le conserver. Mais celui qui recherche la paix n’a pas la même démarche que celui qui recherche le pouvoir. Le COJEP veut certes un jour diriger ce pays, mais veut diriger un pays avec des bases saines. C'est pourquoi nous n'aurons pas de candidat, sous quelque forme que ce soit, aux élections municipales et régionales à venir", a fait savoir Blé Goudé.

Et le patron du COJEP d'ajouter : "Notre pays, c'est un pays qui sort de crises et qui cherche à panser les plaies qui ont été laissées par les différentes crises électorales qui ont secoué la Côte d’Ivoire, et qui ont causé beaucoup de morts, beaucoup de déplacés, et qui ont laissé un traumatisme sans précédent, affirme-t-il au micro de Marine Jeannin. De ce point de vue, notre mission est de recoudre ce qui a été déchiré. Nous nous mettons donc en mission de paix dans notre pays".