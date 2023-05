Côte d'Ivoire : Les populations de Dania (Vavoua) rendent hommage au président Ouattara

Ce samedi 13 Mai 2023 fera tâche d’huile dans l’histoire de la Sous-préfecture de Dania, dans le département de Vavoua. En effet, les populations des 10 villages que compte cette sous-préfecture, ont exprimé, à l’occasion d’une cérémonie d’hommage, leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement en leur faveur.

Calixte Bahi, porte-parole des populations de Dania, à Mamadou Touré: "Le peuple Niedeboua est fier de vous..."

La vingtaine de bâche installée pour l’évènement a refusé du monde. Ce grand et important rassemblement qui se tient en reconnaissance aux actions de développement du Président de la République, se veut l'expression d'un hommage mérité pour son dévouement et son engagement sans faille en faveur du développement social et économique de la Côte d'Ivoire et de ses actions inlassables en faveur de la paix et de la stabilité.

Grâce aux actions de développement du Président de la République, Alassane Ouattara, cette localité forte de 106 mille habitants, bénéficie aujourd'hui de nombreuses infrastructures de base dans les secteurs de la santé, l’éducation, l’approvisionnement en eau potable, et l’électricité rurale, etc.

Calixte Bahi, porte-parole des populations de Dania, a précisé que ce rassemblement permet de traduire au président Ouattara, les chaleureux remerciements et l'infinie gratitude de toutes les populations de la sous-préfecture pour l'ouverture d'un collège de proximité et d'une inspection de l'enseignement préscolaire et primaire à Dania, la création d'un cantonnement des eaux et forêts, la mise en service d'une hydraulique villageoise améliorée, la réhabilitation des écoles primaires et des dispensaires et l'électrification de certains de leur village qui impacte positivement leur quotidien.

Mais avant, Calixte Bahi a félicité le Ministre Mamadou Touré pour son travail au sein du gouvernement.

« Le peuple Niedeboua est fier de vous et fier de votre travail colossal que vous abattez auprès du chef de l'État depuis votre brillante nomination à la tête de ce département ministériel. Par votre travail acharné, votre dévouement et votre détermination, vous traduisez dans les faits et actes la vision du Président Ouattara. En finançant les projets des jeunes, vous contribuez à redonner de l'espoir à la jeunesse que vous arrachez à l'immigration clandestine», a-t-il salué.

Parrain de la cérémonie, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a annoncé le début, pour les jours prochains, d'autres actions de développement, notamment le désenclavement total de la sous-préfecture, le renforcement de l'hydraulique et de l'électricité.

Il a annoncé également la mise en place d’un fonds de 75 millions F CFA pour le financement de projets des jeunes et des femmes des 10 villages de la Sous-préfecture de Dania. Mamadou Touré a enfin exhorté les populations de Dania à préserver la paix et la cohésion sociale.

« Vous demandez tout au gouvernement mais le Président attend beaucoup de vous. La seule chose qu’il attend de vous, c’est d’œuvrer à la cohésion et à la paix. Le meilleur remerciement au Chef de l’Etat, le meilleur hommage au Président Alassane Ouattara, c’est de faire en sorte qu’il y ait la paix et la tranquillité. Je voudrais exhorter l’ensemble des chefs sous l’encadrement des cadres de continuer à œuvrer pour la cohésion sociale. C’est à ce seul prix que tout sera possible », a-t-il insisté.