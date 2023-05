Youssouf Diabagaté (RHDP) à Dia Houphouët: ‘’On ne peut pas confier Yopougon à un plaisantin‘’

La Coordination de la société civile pour la victoire d’Adama Bictogo à Yopougon a initié un séminaire de formation à l’endroit des leaders d’associations dimanche 14 mai à la Mairie de Yopougon. Youssouf Diabagaté, président de ladite coordination, en a profité pour cracher ses vérités à Dia Houphouët et Michel Gbagbo.

Youssouf Diabagaté: ‘’Alassane Ouattara a choisi Adama Bictogo pour apporter des solutions aux populations de Yopougon ‘’

La bataille pour la municipalité de Yopougon, est engagée. Dimanche 14 mai, lors d’un séminaire de formation qui a réuni plusieurs leaders d’associations et autres organisations de la société civile, Youssouf Diabagaté, président d’un collectif de leaders acquis à la cause d’Adama Bictogo, a craché ses vérités à Dia Houphouët.

Ce proche de Michel Gbagbo, candidat du Ppa-CI, s’était attaqué à la candidature du président de l’assemblée nationale à Yopougon, il y a quelques jours lors d’un meeting au quartier Port-Bouet 2.

‘’ Selon lui (Dia Houphouët), pour être maire de Yopougon, il faut être musulman. Ce n’est pas de ça qu’il s’agit, ce n’est pas une affaire de religion, si c’était le cas, on confierait Yopougon à un imam. Et les populations de Port Bouet 2 n’ont pas eu tort de voter le président Alassane Ouattara en 2010, parce que les résultats sont probants. Toute la Côte d’Ivoire est en chantier. Il n’y a pas une seule région du pays qui n’est pas en chantier ‘’ a lancé Youssouf Diabagaté.

Puis d’ajouter : ‘’ Nous ne sommes plus à l’époque du populisme. Nous avons décidé de confier Yopougon à quelqu’un qui a des solutions réelles. Parce que Yopougon, c’est la Côte d’Ivoire en miniature. Notre commune Yopougon est trop sérieuse pour confier sa gestion à un plaisantin. La plaisanterie ne passera pas à Yopougon, les messages populistes, ça ne passera plus. Nous voulons du concret, et le concret c’est Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara a choisi Adama Bictogo pour apporter des solutions aux populations de Yopougon ‘’ , a-t-il affirmé.

Poursuivant, Diabagaté Youssouf s’est adressé à Michel Gbagbo qui, rappelons-le, est le fils de l’ancien chef d’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo.

‘’ Qu’il aille prendre le biberon de papa, son heure n’est pas encore arrivée, Yopougon c’est pour Adama Bictogo, et nous allons travailler pour cela‘’, a-t-il renchéri.

Notons que le séminaire de ce dimanche avait pour but d’outiller les différents leaders d’associations sur le plan d’actions à adopter à travers la commune de Yopougon, afin de pêcher des électeurs qui permettront d’assurer la victoire d’Adama Bictogo au soir du 2 septembre prochain.