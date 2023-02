Denis Kah Zion, Maire PDCI: "Toulépleu fait confiance au Président Ouattara"

Le dimanche 19 février dernier, les militants et sympathisants du PDCI-RDA du Canton Nidrou qui regroupe les sous-préfectures de Péhé et de Méo dans le département de Toulépleu, se sont donné rendez-vous à Denan, pour recevoir le maire Denis Kah Zion, délégué départemental Toulépleu 1, coordonnateur pour l’Ouest-montagneux qui vient d’être nommé Vice-président du PDCI-RDA par le président Henri Konan Bédié. Venus des quatre coins du Canton, les militants, sous la houlette du délégué départemental 1, Gnohanlou Albert et du permanent Gnalla Jean Gueye, ont tenu à célébrer à leur manière cette énième échelon gravi par le maire Denis Kah Zion au sein du PDCI-RDA. Aux côtés des militants du PDCI-RDA, il y avait une délégation PPA-CI conduite par Apollinaire Sé Gahon, SG de section du PPA-CI de Denan, venue apporter son soutien et surtout traduire son admiration à Denis Kah Zion en ces termes : « Monsieur le maire, même si nous ne sommes pas de même bord politique, nous sommes des frères d'abord et cela ne doit pas nous empêcher de te remercier pour cette brillante nomination». Voici en retour, le message délivré par le vice-président Denis Kah Zion.

Denis Kah Zion, Vice-président du PDCI: « RHDP, PPA-CI : le PDCI-RDA ne doit pas se tromper d'allié pour ces élections locales »

Chers frères et sœurs, Militants et militants,

Ce serait peu dire que de vous rappeler que c’est toujours avec une grande joie que je me retrouve avec vous. Vous m’avez donné l’agréable habitude de m’entourer de votre attachement militant et fraternel, en toute circonstance et en tout lieu. Je voudrais vous saluer et vous remercier de me servir de socle politique et même social. En principe, il me revenait de faire le tour des quartiers et villages de Toulépleu pour vous remercier, mais vous me devancez, en me recevant ici à Denan, sur les terres de Mon Paibo Michel, village de mon aîné Djahi Etienne, de mon grand frère Dr Kpaho Bernard et de mon fidèle collaborateur Eddy Péhé.

C’est la preuve de votre humilité doublée d’un dévouement à la cause de notre parti et de ma modeste personne. L’occasion est donc belle pour moi de rendre un hommage appuyé au Délégué départemental Toulépleu 2 Gnohanlou Albert, qui depuis sa nomination en 2021 pour assurer l’intérim jusqu'à sa confirmation en janvier dernier à Daoukro, n’a menagé aucun effort pour se mettre au service du Parti en travaillant d’arrache-pied à la base pour consolider nos acquis. Avec lui, je rends également un hommage appuyé au permanent intrépide, engagé et convaincu, le secrétaire général Gnalla Jean Gueyes et ses hommes du terrain.

En me confiant, à chaque occasion, des responsabilités, c’est à vous que le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, les confie. Car, en somme, c’est votre soutien sans faille qui m’a fait hier, qui me fait aujourd’hui et qui me fera demain. En effet, c’est avec votre ferme soutien que j’ai gravi les échelons de la base au sommet de notre parti, le PDCI-RDA. Sorti de l’Université, j’ai choisi d’écrire pour le PDCI-RDA, dans les journaux qui lui sont proches. Après le coup d’Etat de 1999, au moment où le PDCI-RDA n’avait plus accès aux médias de service public, j’ai pris mon courage à deux mains pour relancer "Le Réveil Hebdo" qui s’était donné pour ligne de continuer à parler du PDCI-RDA, de continuer à garder proche des militants, le président Henri Konan Bédié en exil.

Denis Kah Zion et le PDCI-RDA

Le combat mené à travers les écrits m’a valu d’entrer pour la première fois au Bureau politique en 2002, puis d’être coopté au Secrétariat général alors dirigé par le professeur Djédjé Mady. A partir de 2001, avec l’aide de mes collaborateurs, j’ai lancé Le Nouveau Réveil qui est un instrument de communication dans le cadre du combat pour la réhabilitation du président Bédié, la remobilisation du PDCI-RDA et surtout pour la reconquête du pouvoir d’Etat. En 2011, le président Bédié m’a fait l’honneur de me nommer Délégué départemental du PDCI-RDA à Toulépleu, et nous avons ensemble pu remettre le PDCI-RDA sur pied dans notre département.

A l’issue du Congrès de 2013, le président du Parti a créé le Secrétariat exécutif et une fois de plus m’a fait l’honneur de faire de moi membre de cette importante structure. A ce poste également, votre soutien ne m’a pas fait défaut et votre mobilisation a permis que la liste PDCI-RDA que je dirige remporte l’élection municipale en 2013 puis en 2018. Il s’en est fallu de peu pour que nous remportions les législatives de 2021, n’eut-été la fraude. Preuve que le PDCI-RDA tient le terrain à Toulépleu et tiendra toujours. Ceci est à mettre à votre actif, vous les animateurs à la base. Le président du Parti, sur la base de la confiance renouvelée, m’a désigné coordonnateur régional du PDCI-RDA pour l’Ouest Montagneux, qui comprend les trois régions du Tonkpi, du Guemon et du Cavally.

Là aussi c’est avec votre soutien que je fais le travail à moi confié. Puis, il a plu au président Henri Konan Bédié de me nommer vice-président de notre Grand Parti. Vous êtes ici pour me féliciter, mais laissez-moi vous féliciter pour cette ascension qui rejaillit sur Toulépleu, vous remercier pour votre permanente mobilisation à mes côtés dans les moments les plus difficiles comme des plus prometteurs. Merci, Merci, Merci ! Chers frères et sœurs, ces nominations sont la récompense de la fidélité, de votre fidélité au PDCI-RDA et à ma modeste personne, de ma fidélité au président Henri Konan Bédié, cet homme exceptionnel qui sait reconnaître les loyaux. Par ailleurs, c’est une promotion que je dois à mes collaborateurs de mon journal Le Nouveau Réveil, mais aussi aux populations de Toulepleu (cadres, jeunes, femmes de tous les partis politiques mais singulièrement du PDCI-RDA) pour leur soutien, prières et bénédictions.

"Toulépleu a besoin d’une union forte, Toulépleu a besoin d’une politique de cohésion"

Avec toutes ces personnes, avec tout le monde, nous avons construit et entretenons toujours des rapports cordiaux. Ma prière est que nous continuions avec ces relations quelles que soient nos divergences politiques, ethniques et religieuses. Tout le monde ne peut avoir tout le temps la même conviction, la même pensée, la même façon de vivre, mais nous avons l’obligation de préserver les liens de fraternité et de cohésion, comme nous l’enseigne le PDCI-RDA. Ici à Denan, je me dois de dire qu’il y a peut-être eu, à un moment donné, des incompréhensions entre nous et notre aîné, l’ex-délégué Dr Kpaho Bernard qui demeure un pion essentiel du PDCI-RDA, membre du Bureau Politique et du Comité politique.

Dans ce parti créé par le Père Fondateur Felix Houphouët-Boigny et dirigé avec maestria par le président Henri Konan Bédié, nous savons nous parler et nous comprendre. Mon grand frère Bernard et moi n’avons aucun problème qui ne puisse se régler par le dialogue cher au PDCI-RDA. Nous continuons à nous parler et nous nous comprenons, dans l’intérêt supérieur du PDCI-RDA. Ce qui nous lie est de loin plus fort. Par ailleurs, je voudrais remercier tout le village de Denan que j’admire et qui me le rend bien. D’ailleurs, un de vos fils est mon deuxième moi-même. Il s’agit d’Eddy PEHE, le directeur général du Groupe "Le Réveil" éditeur du quotidien "Le Nouveau Réveil", le journal phare proche du PDCI-RDA et qui est pratiquement celui qui me sert le plus parmi mes collaborateurs, frères et sœurs avec qui je travaille tant au niveau du journal qu’à celui de mes charges au PDCI-RDA et à la Mairie de Toulépleu.

Oui, Toulépleu a besoin d’une union forte, Toulépleu a besoin d’une politique de cohésion, aussi, devant vous je voudrais lancer un appel à tous, partis politiques et populations, à renforcer la fraternité, la compréhension mutuelle. 2023 est une année électorale qui verra des joutes pour la désignation des conseillers municipaux et régionaux, c’est-à-dire ceux qui doivent concevoir et conduire le développement local. Les listes que j’ai conduites en 2013 et en 2018 sont, certes, des listes PDCI-RDA, mais elles incarnent une gestion inclusive, puisque composées de tous les fils et filles de tous les bords politiques. Cette expérience nous a fort heureusement réussi et nous la reconduirons pour 2023, afin de continuer le travail que nous avons si bien fait et que les populations demandent qu’on poursuive.

"Le PDCI-RDA doit user de tact et de vigilance absolue pour ne pas se tromper d'allié"

Le choix des candidats du Parti par les commissions locales se poursuit, et les présidents desdites commissions et leurs membres doivent faire preuve de probité et de bonne foi. Sans rien monnayer comme on l’entend ces derniers temps. La validation par le président du parti, des candidatures retenues au niveau local, devrait soulager tout le monde avec les remontées d’informations. Ces élections municipales et régionales constituent un test grandeur nature pour la présidentielle de 2025. La réalité de notre pays démontre qu’aujourd’hui qu’aucun parti ne peut gagner seul les élections. Pour ces élections locales qui sont des semi présidentielles à ne pas perdre, le PDCI-RDA doit user de tact et de vigilance absolue pour ne pas se tromper d'allié.

Comme l'a dit le président Bédié, lors du Bureau politique du 29 septembre 2022, pour s’engager dans une alliance, y a un bilan des collaborations antérieures à faire. Un bilan à faire de la coalition RHDP pendant des années, en tirer des leçons pour se faire une idée. Un bilan à faire du côtoiement avec EDS devenu PPA-CI depuis 2021, lors des élections législatives, en tirer des leçons pour se faire une idée. C’est à partir de là que le PDCI-RDA se mettra dans une alliance en vue de faire gagner le PDCI-RDA et non le faire perdre. Entre le RHDP et le PPACI, il s’agira surtout d’opérer un choix judicieux pour notre Parti et choisir le bon moment pour se prononcer définitivement sur le choix de l'allié.

Comme vous le savez sans doute déjà, le PDCI-RDA sous la houlette du président Henri Konan Bédié ira à une session extraordinaire du Congrès en mars 2023. Le président dans son message de vœux du 29 janvier dernier à Daoukro a annoncé la tenue d'un Congrès extraordinaire au mois de mars. Pour ajuster uniquement les statuts et le réglement interieur. Notamment, sur le nombre de membres du Bureau politique. Le président Henri Konan Bédié a réussi à réconcilier sur cette question les deux camps opposés du parti. Reste la date du Congrès et le lieu. Certains penchent pour un Congrès éclaté à travers les 7 zones du parti. D'autres à un Congrès unique à Abidjan ou à Daoukro.

Quid des travaux de bitumage de l'axe Blolequin/Pekan Barrage en passant par Toulepleu

Le dernier mot revient au président du Parti, mais nous pensons qu'il faut plutôt opter pour la forme la moins coûteuse. Les élections locales étant pour bientôt, il faut éviter toute organisation qui fera beaucoup dépenser. Un Congrès extraordinaire, en un seul jour à Abidjan, serait mieux. Chers frères et sœurs, revenant à notre cher département de Toulépleu, je voudrais attirer votre attention sur quatre phénomènes qui peuvent contrarier l’effort de développement des uns et des autres : il s’agit du phénomène des dragueurs, de l’orpaillage clandestin, de la vente continue des terres, des problèmes récurrents de chefferies contestées. Si nous n’y prenons garde, ces phénomènes qui commencent, hélas, à s’ancrer dans nos contrées, risquent de nous créer de sérieux problèmes.

Il est temps que nous y mettions fin, qu’ensemble nous prenions conscience des dangers que nous courons en les laissant prospérer. Tournons dos à tout cela, décourageons ceux qui s’y adonnent, trouvons des solutions aux faits déjà accomplis. Il y va de l’avenir socio-économique de notre Département. Que chacun à son niveau fasse de son mieux pour endiguer ces phénomènes. Enfin, je devine que chacun de vous se demande pourquoi le redemarrage des travaux de bitumage de l'axe Blolequin/Pekan Barrage en passant par Toulepleu prend du retard. Je partage vos inquiétudes. Ce que je peux vous dire est que l’ancienne entreprise, SBI, qui n’a pu terminer la route a été remplacée par une nouvelle SOROUBAT qui doit s’installer dans la ville de Toulépleu pour continuer les travaux.

La Mairie a octroyé à titre gracieux tous les sites nécessaires à l'installation de SOROUBAT. Hélas, nous constatons que cela fait des mois que dure leur installation, même pas un debut de travaux. Quant à la route entre Zouhan-Hounien et Toulépleu, les travaux sont arrêtés et l'entreprise a disparu du chantier. Que se passe-t-il encore ? S'interroge la population qui vit entre l'espoir et l'impatience. Toutefois, Toulépleu fait confiance au Président Ouattara et au gouvernement pour jouir enfin et totalement du bitume. Pour la reprise des travaux sur les deux axes. Je ne saurais terminer sans vous réitérer mes vœux de santé, de prospérité, de paix et de joie pour la nouvelle année.