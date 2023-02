Bouaké : 50 Cheffes d'entreprises outillées sur la gestion des équipes

Pour soutenir le développement économique des activités et entreprises féminines, un atelier de formation a eu lieu à l’endroit de 50 femmes cheffes d’entreprises dans la ville de Bouaké, le weekend dernier.

Bouaké : 50 femmes formées sur la notion de croissance en entreprises

Dans le cadre d’un programme de développement des entreprises féminines, le cabinet d’études et de conseils ivoirien Ba’Kaydja Africa, en partenariat avec Catalyste+, a initié une formation de 50 Cheffes de petites et moyennes entreprises exerçant majoritairement dans l’agroalimentaire, la restauration, l'événementiel, l’artisanat, l’immobilier et l’énergie Solaire.

L'objectif de cette session axée sur la gestion des équipes, est de sensibiliser les femmes entrepreneures à la notion de croissance de leurs activités ainsi que des leviers d'attention y afférents.

Pour Traoré Kady, directrice générale Ba'Kaydja Africa, l’objectif affiché est de pouvoir embarquer chacune d’entre elles vers des diagnostics complets et personnalisés ‘’afin de pouvoir émettre des recommandations puis soutenir les différentes réalisations, en d’autres termes leur donner accès au conseil d’entreprise’’, a-t-elle dit.

A l’en croire, les 50 cheffes d’entreprises retenues justifient un niveau d’étude allant du collège à l’année de thèse, elles existent formellement depuis au moins deux ans avec un plafond à 23 années d’activités. ‘’Pour l’année 2022, elles déclarent des chiffres d'affaires variant de 3 à 26 millions Frs CFA’’, a-t-elle ajouté.

Quant à Mane Dominique Fayev, représentante Pays de Catalyste +, elle a précisé que depuis avril 2020, Catalyste+ a initié un programme de 7 ans dénommé AWE financé par Affaires Mondiales Canada et s’exécutant dans 21 pays.

‘’A travers ce programme, nous voulons rendre les femmes plus autonomes en améliorant leurs accès (connaissances-compétences-marchés…) leur leadership et en contribuant à la promotion de pratiques, processus, politiques sensibles au genre car nous croyons fortement que les femmes sont de vrais moteurs de changement. C’est ainsi que Catalyste+ nouent des partenariats avec des entités telles que le Cabinet Ba'kaydja Africa qui accompagne les femmes à changer d’échelle par le biais du renforcement de capacités pour que l’entreprise féminine rime avec grandeur’’, a-t-elle expliqué.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci