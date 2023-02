Mali : La Maison de la presse saccagée, une plainte déposée

La Maison de la presse au Mali a été saccagée le lundi 20 février 2023 par des individus. Ce jour-là, la nouvelle plateforme "L'Appel du 20 février pour sauver le Mali" organisait une conférence de presse. Les responsables de la maison des journalistes a décidé de porter plainte.

Mali : Bandiougou choqué après le saccage de la Maison de la presse

"Nous sommes choqués par ce qui s’est passé à la Maison de la presse. C’est le lieu des expositions plurielles. Elle accueille tout le monde, elle donne la parole à tout le monde. C’est la première fois que la Maison de la presse du Mali est attaquée et saccagée", a confié Bandiougou Danté à RFI. Le premier responsable de la Maison de la presse a également décrit la scène.

"On a vraiment assisté à une scène inexplicable, d’une violence extraordinaire : des chaises qui défilaient dans l’air, des coups de poing qui partaient dans tous les sens, des vitres cassées et même les carreaux n’ont pas été épargnés. Nous condamnons les auteurs de cette situation inadmissible et les complices également", a-t-il fait savoir.

Un huissier de justice a été dépêché sur les lieux afin de constater les dégâts. "Nous avons également vu la police sur les lieux pour les besoins de l’enquête. Et nous allons porter plainte contre X pour que plus jamais cela ne se produise", a-t-il prévenu.

"L'Appel du 20 février pour sauver le Mali" est un nouveau regroupement politique composé essentiellement de responsables de partis politiques et de la société civile dont ACRT-Faso Ka Welé dirigé par Issa Kaou NDjim, ex-membre du Conseil national de transition.