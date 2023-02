Côte d’Ivoire - Région du Goh: Adama Kamara fait enrôler 3150 personnes à la CMU

Dénommée la ronde du social (RDS), quatre jours ont suffi au ministère de l’Emploi et de la protection sociale de faire sa moisson dans la région du Goh. Le ministre Adama Kamara a annoncé, le dimanche 12 février à Gagnoa, plus de 3150 personnes enrôlées à la Couverture maladie universelle (CMU).

En fin de campagne, le ministre Adama Kamara fait le bilan de la ronde du social

Au regard des chiffres obtenus en moins de quatre (4) jours, le ministre de l’Emploi et de la protection sociale, Adama Kamara s’est dit satisfait d’une belle moisson. Sur 3150 enrôlés à la CMU, 718 à la complémentaire et 2543 travailleurs indépendants ont été enregistrés au régime social des travailleurs indépendants (RSTI). Il a tenu particulièrement à félicité tous les adhérents de la région, qui représentent désormais la moitié de l’ensemble des quatre éditions de la RDS.

Le bilan global de ces quatre éditions, notamment effectuées à Vavoua, San-Pedro, Bouaké et Gagnoa, ont permis l’adhésion de 3092 personnes à la complémentaire, 6300 travailleurs indépendants au régime social des travailleurs indépendants (RSTI), et 1016 enrôlés à la CMU. La Côte d’Ivoire, à ce jour, enregistre près de 4 millions d’enrôlés à la CMU et environ 40500 fonctionnaires à la complémentaire sur une prévision de 50000 fonctionnaires, soit 82%.

Tous ces chiffres ont été révélés par Adama Kamara, à la conférence de presse bilan de la caravane RDS, à Gagnoa. Pour le ministre, la région du Goh s’est approprié le message d’adhésion à ces instruments de protection sociale mis en place par le Président de la République, Alassane Ouattara. « La CMU, la Complémentaire et le RSTI sont des instruments de protection sociale qui, mis en œuvre, protègent la dignité humaine et contribuent à notre longévité. La Côte d’Ivoire Solidaire du Président de la République, vise à faire de la protection sociale une 3ème religion pour que chaque habitant vivant en Côte d’Ivoire, Ivoirien et non Ivoirien, quel que soit son niveau de revenu, puisse se soigner à moindre coût et puisse avoir un revenu de remplacement quand il va à la retraite », a indiqué Adama Kamara.

Cette tournée de la ronde social 2023, une innovation, a été le succès de la phase expérimentale de la production de la carte CMU in situ en moins de dix minutes, selon le ministre. « A Gagnoa, 65 personnes se sont enrôlées entre 14h et 17h 30 minutes, soit 3 heures et demi », nous apprend-t-il. A cet effet, l’émissaire du gouvernement annonce un plan de maillage territorial qui sera élaboré bientôt avec ce nouveau dispositif jugé sécurisé, au détriment de l’ancien dispositif d’enrôlement.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci