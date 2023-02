Cameroun: Retiré dans son village natal, Paul Biya célèbre ses 90 ans

C’est jour de fête nationale dans le pays de Samuel Eto’o, au Cameroun, ce lundi 13 février 2023. Soutiens, partisans et famille du président Paul Biya sont en fanfarons. Leur chef de l'État célèbre ses 90 ans de vie sur terre. L’homme vit et comptabilise 41 ans de règne à la tête du pays des bamilékés, un moment particulier dans un endroit particulier.

Au Cameroun, le 90è anniversaire de Paul Biya célébré loin de la capitale Yaoundé

L’occasion se veut trop belle pour sa famille politique. Passer à côté de cette célébration serait pour beaucoup, ne pas honorer un grand homme. Un anniversaire accompagné d’une célébration due à un Roi. Paul Biya, pour ses 90 ans, a décidé de se retirer dans le calme de Mvomeka’a, son village natal situé à 250 kilomètres environs de Yaoundé. Sur les lieux, sont attendus quelques membres de sa famille biologique, sa femme la première dame Chantal Biya, des amis, sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir, et une poignée de privilégiés invités. Toute la journée, les traditionnelles photos de célébration seront accompagnées d’un somptueux gâteau pour la circonstance.

La professeure Justine Diffo, membre du RDPC, se réjouit du moment. « Bon anniversaire monsieur le président, son excellence Paul Biya. C’est pour moi un heureux privilège d’avoir à vous souhaiter le meilleur des anniversaires. Vous nous avez guidés dans votre aura institutionnelle, dans votre auréole spirituelle. Vous nous avez guidés dans la paix, dans la cohésion sociale au Cameroun », a-t-elle confié. Sans contestations, tous reconnaissent au président Biya, considération et respect pour son âge et non pour son aptitude à tenir le pouvoir vaille que vaille.

« L’âge du président lui impose respect et admiration. Il faut célébrer l’anniversaire du chef de l’État, parce qu’au-delà de l’institution qu'il représente, il est avant tout un être humain aimé par son peuple, adulé par son peuple. C’est pour cela que spontanément, ce peuple-là lui souhaite un joyeux anniversaire », explique Joël Meyolo, un universitaire. Ceux-ci sont disposés à faire un triomphe à leur chef, et rien de divergent constaté dans l’opposition, ne réussira à taire la clameur qu’ils expriment à Paul Barthélemy Biya'a bi Mvondo.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci