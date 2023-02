Côte d'Ivoire : Les femmes de Diabo déterminées à porter Rebecca Yao aux affaires

Accompagnée de Rebecca Yao, secrétaire nationale adjointe chargée du monde associatif du RHDP, plus de 300 femmes conduites par Nanan Kouakou Amenan, cheffe du village de Yobouékro, ont pris d’assaut, le lundi 13 février 2023, la cour royale de Diabo, dans le cadre de la présentation de vœux au chef du canton Gblo, Nanan Thomas Battey.

Diabo - Nanan Kouakou Amenan: "Rebecca Yao a une vision de développement; elle a la carrure pour diriger la commune"

Situé à 15 kilomètres de la ville de Bouaké, au centre de la Côte d’Ivoire, Diabo est une commune du département de Botro. La circonscription regroupe 115 villages dont Yobouékro, le village de la cheffe Nanan Kouakou Amenan, seule femme dirigeante dans le canton Gblo, également marraine de la cérémonie de présentation de vœux au chef du canton Nanan Thomas Battey.

Au cours de son intervention, la marraine de la cérémonie s'est dite très heureuse de la belle mobilisation à l'appel de Rebecca Yao et des actions qu’elle entreprend pour le bien-être des femmes de la commune.

« On voit notre fille Rebecca à l’œuvre depuis 5 ans. Elle est à l’origine de nombreux projets notamment le programme d'alphabétisation, le projet Association villageoise d’épargne et de crédit (AVEC), l’usine des femmes, l’opération une coopérative un hectare pour la production de maraîcher, les ventes groupées d’anacarde au prix fixé par le gouvernement, les financements Coopec pour les femmes et bien d’autres », a énuméré Nanan Kouakou Amenan.

« Grâce à Rebecca Yao, les femmes rurales de Diabo travaillent désormais en coopérative. Chaque année, ces coopératives bénéficient de son soutien en matériels agricoles, en semences, intrants, produits phytosanitaires. Elle a une vision de développement, elle a la carrure pour diriger la commune », a-t-elle précisé.

Nanan Kouakou Amenan a appelé les femmes à prendre leurs responsabilités en 2023, afin de conduire le peuple Gblo de Diabo au développement.

« Cette année est l’année de la révélation féminine dans le Canton GBLO. Les femmes peuvent embrasser tous les métiers. Par le passé, les hommes occupaient tous les postes de responsabilité. Mais aujourd'hui, les temps ont changé, nous avons des femmes à la gendarmerie, à la police, machinistes, des préfets et elles sont à la tête des administrations », a ajouté la cheffe du village.

C'est pourquoi, elle demande un soutien entier des femmes à leur fille Rebecca Yao aux prochaines échéances électorales dans la commune de Diabo.

« Les femmes sont capables de gouverner, de conduire la destinée d’un peuple. Donc cette année 2023, année d’échéance électorale, que les Femmes se tiennent prêtes pour Rebecca Yao », a exhorté la marraine.

Même son de cloche pour Nanan Thomas Battey, chef du canton Gblo, qui a d’abord traduit toute sa reconnaissance et sa considération à la fille de Diabo, avant d'exhorter les femmes à s’approprier tous les projets initiés par Rebecca Yao dans la commune.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci