Côte d'Ivoire : Le Musée des civilisations reçoit du matériel innovant

La Fondation Orange a fait don vendredi 12 mai 2023 de matériel digital innovant au Musée des civilisations. Il s'agit pour ladite fondation de participer à la valorisation du patrimoine de la Côte d'Ivoire.

Côte d’Ivoire : Le Musée des civilisations entre dans une phase de digitalisation

Ce don, composé de casques de réalité virtuelle, a été réceptionné par la ministre Françoise Remarck, au cours d'une cérémonie au Musée des civilisations sis au Plateau.

L'initiative de la Fondation Orange n'a pas laissé la ministre Françoise Remarck indifférente. Pour elle, ce don fait à son département vient a point nommé. "La remise de matériel digital est une opportunité extraordinaire pour le monde de visiter ce Musée des civilisations sans se déplacer. C'est pour notre riche patrimoine culturel, une occasion de montrer sa force et sa diversité", s'est-elle rejouie, tout en précisant que cet appui qu'elle "apprécie à sa juste valeur" confirme également le caractère citoyen du donateur dans sa mission. "Dans tous nos champs d'activités, il faut que le numérique soit mis à disposition et utilisé de façon plus humaine, plus inclusive et plus durable", a-t-elle déclaré.

C'est pourquoi le ministre Remarck indique que ce partenariat avec le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire est "innovant". "Dans moins d'un an, la Côte d'Ivoire sera une destination internationale, car elle organise la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023. La culture, bien sûr, aura sa partition avec la CAN culturelle comme indiqué dans notre feuille de route 2023. L'art et le sport mettront en évidence leur complémentarité au service de la destination Côte d'Ivoire et son rayonnement. Nous nous appuierons donc sur tous nos atouts directs et nos partenaires’’, a fait savoir la ministre.

Le directeur de la Fondation Orange, Habib Bamba, a, quant à lui, exprimé sa gratitude à la ministre, avant de donner les motivations du geste fait par la fondation. "C’est vraiment important pour nous de réaliser ce don. Comme vous le savez la culture est un axe majeur pour la Fondation Orange, il constitue le troisième axe", a-t-il expliqué. "À travers ce partenariat, nous souhaitons participer au rayonnement du Musée de notre beau pays, la Côte d’Ivoire’’, a-t-il souligné.