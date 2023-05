Sery Dorcas: "La mère de Didier Zokora m'a ramassée comme un poisson pourri"

Sery Dorcas est revenue sur ses relations très tendues avec la famille de son ex-mari, Didier Zokora. C’est au cours de son émission ‘’La Sery Dorcas Inédite’’ sur Life TV, que l’ancienne Miss Côte d’Ivoire a fait le grand déballage.

Côte d’Ivoire : Sery Dorcas raconte ce qu’elle a vécu avec la mère de Didier Zokora

L’ex-Miss Côte d’Ivoire, Sery Dorcas est au commande d’une nouvelle émission sur Life TV dénommée ‘’La Sery Dorcas Inédite’’. C’est un programme télévisé de confidences entre femmes sur différents sujets sensibles, proposé chaque samedi sur la chaîne sans filtre. L’émission du samedi 13 mai devait traiter sur le thème : ‘’Belle-famille’’. Pour en parler, la belle Miss Côte d’Ivoire 2005 a invité sur le plateau la bouillante actrice et chroniqueuse sur NCI, Yasmine Reda.

Au cours de l’entretien, il était question de faire allusion aux relations entre belle-famille et belle-fille et vice-versa. Sur le sujet, Sery Dorcas qui a été l’épouse de l’ancien international ivoirien, Didier Zokora dit Maestro a retourné le couteau dans la plaie en racontant ses relations conflictuelles avec son ancienne belle-famille surtout avec son ex-belle-mère. Presqu’en larmes, l’ancienne Miss raconte ce qu’elle a vécu avec la famille de son ex-mari, Didier Zokora.

‘’Ma belle-famille avait été tellement lésée par le passé que je la privilégiais au détriment de ma propre famille. Il y a eu tellement de choses qu'à un moment, je n'en pouvais plus. Cela, malgré le fait que j'ai tout laissé ici à Abidjan : ma famille, mes études pour m'installer en Turquie, un pays où on ne parle que le Turc...Ma soeur était avec nous. Mais quand j'ai su que mes beaux-parents venaient nous voir, étant consciente que ma belle-famille avait été lésée par le passé, alors pour éviter qu'ils se fassent des idées, j'envoie ma sœur à l'hôtel pour recevoir convenablement ma belle-famille.

Trois jours après, je fais revenir à la maison ma sœur que j'avais logée à l'hôtel. Elle et moi nous jouons le jeu. De telle sorte que ma belle-famille ne se rende pas compte que ma soeur était déjà là avant eux. Nous vivons comme ça. Jusqu'à ce que ma belle-famille parte. Quelques jours après leur départ, je reçois un message de mon beau-frère : ‘’Dorcas tu es méchante. Donc comme ça, tu as envoyé ta sœur dans la maison afin qu'elle profite des biens de mon frère?’’, se souvient-elle.

Les relations vont s'envenimer avec la mère de l’ancien joueur ivoirien au sujet de l’argent qu’il lui expédie chaque fin de mois. Sery Dorcas raconte que son ex-belle-mère n’a pas digéré que son fils ait oublié de lui envoyer de l’argent il y a seulement deux mois. ‘’Un soir, alors que j'étais enceinte, je reçois un coup de fil de mes parents. Ils m'informent de la présence de ma belle-mère et une de ses copines chez moi. Elles ont débarqué à mon domicile pour faire un scandale. Dans ses dires, ma famille vit à l'aise avec l'argent de son fils. Pendant qu’elle ne reçoit plus rien de Didier Zokora. Devant mes parents, elle a osé prononcer des paroles de malédiction à mon égard, comme quoi, elle crachait par terre sur mon nom’’, ajoute-t-elle.

Avant de poursuivre : ‘’Ma belle-mère s'est même plainte du fait que son fils m'ait acheté un véhicule de marque Range Rover. Alors qu'elle roule dans une petite voiture. Pourtant, ce sont mes beaux-parents qui ont fait le choix de la voiture et ont demandé à leur frère d'expédier de l'argent. Étant enceinte, on avait prévu que j'aille accoucher aux Etats-Unis. Devant mes parents, ma belle -mère a osé dire ceci : "Pourquoi les USA ? Est-ce que c'est Mère Teresa qu'elle va mettre au monde là-bas?’’.

Même les images qui ont circulé où l'on voit Didier Zokora venir récupérer la voiture qu'il m'avait achetée, c’est sa mère qui lui disait au téléphone de me l’arracher devant tout le monde. En tout cas, sa mère m'a ramassée comme un poisson pourri’’. Les choses ne vont plus jamais se normaliser entre Sery Dorcas et son ex-belle-famille jusqu’à ce que la séparation advienne entre elle et l’ancien international ivoirien.