Adèle Mateh, l'épouse actuelle de Zokora Didier, répond à Sery Dorcas

Adèle Mateh, l'épouse actuelle de Zokora Didier, a posté un message dans sa story Facebook qui semble être une réponse à la fracassante sortie de Sery Dorcas sur Life Tv.

Ça chauffe entre Sery Dorcas et Adèle Mateh, l'épouse de Zokora Didier

Invitée récemment à une émission sur la chaîne Life Tv, l'ancienne Miss Côte d'Ivoire, Sery Dorcas, a été amenée à se prononcer sur son aventure amoureuse avec l'ancien footballeur ivoirien Zokora Didier dit Maestro. En effet, un spectateur de l'émission lui a demandé si son mariage avec le footballeur ivoirien ne lui avait pas donné encore plus de notoriété.

''Il n’a pas fait de moi ce que je suis parce que moi, juste avant de l’avoir rencontré, j’ai représenté tout un pays, j’ai été Miss CI depuis 2005 et bien avant, j'avais des assises. Donc il ne m'a pas croisée sur la route et il s'est dit: je vais faire de toi une star. Prétention mise à part, c'est ma notoriété collée à la sienne qui a rendu encore cette union plus grandiose et glamour. Bien avant, il a été mariée mais est-ce que vous parliez différemment de lui? Non. Il a fallu qu'il épouse SERY DORCAS MISS CI 2005. Au final, c'est vrai que c'est un grand homme, il a été un grand footballeur, je veux dire, il a fait vibrer, il a donné des frissons à beaucoup d'entre nous et moi peut-être d'une manière ou d'une autre; bref mais la notoriété que j’ai eue et mon étoile ont rendu son nom encore plus grand. C'est pour cela que certains parmi vous, ne se sont pas encore détachés de cette séparation parce qu'ensemble, ça vous a donné beaucoup de goumin", a répondu Sery Dorcas.

Des propos qui ont créé une vive polémique sur les réseaux sociaux. Adèle Mateh, la nouvelle femme de Zokora Didier, a laissé un message dans sa story Facebook qui semble être une réponse à la sortie de Sery Dorcas. ''Visibilité? On n'a pas les mêmes valeurs'', a indiqué la femme avec qui Maestro partage présentement sa vie.