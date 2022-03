Sery Dorcas se lâche: "Zokora ne m'a pas croisée sur la route pour..."

Invitée à une émission sur Life Tv, Sery Dorcas s'est prononcée sur son aventure amoureuse avec l'ancien footballeur ivoirien Zokora Didier dit Maestro.

Sery Dorcas: ''Ma notoriété et mon étoile ont rendu Zokora Didier encore plus grand''

En plus d'avoir été un excellent footballeur, l'ancien international ivoirien Zokora Didier est aussi un véritable séducteur. En effet, Maestro a eu de nombreuses relations amoureuses dont l'une des plus médiatisées, est celle avec l'ancienne miss Côte d'Ivoire, Séry Dorcas.

Après quelques années de ménage, sanctionnées par la naissance d'une petite fille, nos deux célébrités, à la suite d'incompréhension, vont se séparer. Et chacun va refaire sa vie. Le footballeur se mettra ensuite en couple avec une femme d'origine congolaise.

De son côté, la miss Côte d'Ivoire 2005 s'est mise en couple avec un autre homme avec qui elle a eu un autre enfant. Mais cela n'empêche pas la belle Sery Dorcas de se prononcer par moment sur son aventure avec l'ancien milieu de terrain des Éléphants. Et elle est d'ailleurs revenue sur le sujet lors d'une émission sur la chaîne Life Tv.

''Il n’a pas fait de moi ce que je suis parce que moi, juste avant de l’avoir rencontré, j’ai représenté tout un pays, j’ai été Miss CI depuis 2005 et bien avant, j'avais des assises. Donc il ne m'a pas croisée sur la route et il s'est dit: je vais faire de toi une star. Prétention mise à part, c'est ma notoriété collée à la sienne qui a rendu encore cette union plus grandiose et glamour. Bien avant, il a été mariée mais est-ce que vous parliez différemment de lui? Non. Il a fallu qu'il épouse SERY DORCAS MISS CI 2005. Au final, c'est vrai que c'est un grand homme, il a été un grand footballeur, je veux dire, il a fait vibrer, il a donné des frissons à beaucoup d'entre nous et moi peut-être d'une manière ou d'une autre; bref mais la notoriété que j’ai eue et mon étoile ont rendu son nom encore plus grand. C'est pour cela que certains parmi vous, ne se sont pas encore détachés de cette séparation parce qu'ensemble, ça vous a donné beaucoup de goumin", a soutenu Sery Dorcas.