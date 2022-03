Patricia Yao prône l’alphabétisation des personnes non scolarisées

Sylvie Patricia Yao, la directrice de cabinet de la Première dame, Dominique Ouattara, exhorte les personnes non scolarisées, en particulier les femmes, à suivre des cours d’alphabétisation.

Patricia Yao: « Aidons tous nos parents, amis et connaissances, qui n’ont pas eu la chance d’être scolarisés à suivre des cours d’alphabétisation pour leur bonheur »

L’ONG ivoirienne Groupement des Alphabétiseurs par les Technologies de l’Information et de la Communication (GA-TIC) a reçu, lundi 21 mars 2022 à Abidjan, le prix UNESCO CONFUCIUS d'alphabétisation 2021, pour son projet d’alphabétisation fonctionnelle des commerçantes par les technologies de l’information et de la communication. Cette remise de prix intervient après la remise en mode virtuel de ce prix, le 9 septembre 2021, à l’occasion d’un webinaire international pour la Journée internationale de l’Alphabétisation organisé par le Siège de l’UNESCO à Paris.

En effet l'UNESCO récompense l'excellence et l'innovation dans le domaine de l'alphabétisation depuis 1967 avec des prix internationaux qui ont été décernés à plus de 495 projets et programmes menés par des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des individus dans le monde entier. Parmi ces prestigieux prix, le Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation, créé en 2005 grâce au soutien du Gouvernement de la République populaire de Chine, accorde une attention particulière à l’alphabétisation fonctionnelle, en mettant à profit les environnements technologiques, en faveur des adultes en milieu rural et des jeunes non scolarisés.

L’occasion de la remise solennelle du Prix International UNESCO-Confucius d'alphabétisation à l'Ong GA-TIC, qui a enregistré la présence remarquable de la Première Dame, Dominique Ouattara, a été une occasion pour sa directrice de cabinet, Patricia Yao, de lancer un appel aux populations. «Savoir lire, savoir écrire et savoir compter, sont des éléments déterminants dans notre vie de tous les jours. C'est la leçon à retenir de la cérémonie de remise solennelle du Prix International UNESCO-Confucius d'alphabétisation à l'Ong Ga-Tic, organisée ce lundi 21 mars au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en présence de la Première Dame, Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie », a écrit la députée de Guitry sur sa page Facebook.

D’où son appel: « En ce qui nous concerne, aidons tous nos parents, amis et connaissances, qui n’ont pas eu la chance d’être scolarisés à suivre des cours d’alphabétisation pour leur bonheur. Surtout, nos soeurs qui représentent plus de 80% des personnes analphabètes dans notre pays ».