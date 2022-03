Guiglo: Alassane et Dominique Ouattara magnifiés par les femmes du Cavally

Elles étaient des milliers de femmes venues des quatre départements de la région du Cavally ( Taï, Guiglo, Blolequin et Toulepleu) le samedi 19 mars 2022, à la place Félix Houphouët Boigny de Guiglo. Ces femmes ont pris d’assaut cette mythique place pour magnifier et remercier le couple présidentiel pour ses actions en faveur de leur bien-être.

Guiglo: Des milliers de femmes du Cavally rendent hommage au Président Alassane Ouattara et à son épouse Dominique

C’était à l’occasion d'une cérémonie organisée par la présidente du conseil régional du Cavally, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto. Et ce, en présence de la secrétaire d' État en charge de la protection sociale, Mahi Clarisse, des autorités administratives et des chefs traditionnels de la région. Mobilisées tel un seul homme, les femmes ont communié avec les officiels dans une ambiance festive pour traduire leur gratitude aux actions du chef de l'État et à son épouse pour leur autonomisation.

''Notre mission est de mobiliser les femmes de toute ethnie, de tout bord politique à la cause de notre président, notre boussole, le président Alassane Ouattara, constituer une force vive de mobilisation au service de la République. Aussi, voudrais-je saluer l’engagement constant et efficace de la Première dame pour l’autonomisation des femmes et le bien-être des enfants'', a remercié la présidente de l'Union des femmes de Guiglo, Mme Nahi Henriette. Selon elle, les femmes du Cavally vont continuer le maillage du territoire pour faire la promotion des actions du chef de l’Etat et de son épouse afin que le maximum de femmes adhère à la vision de paix et de développement du premier citoyen ivoirien.

Prenant la parole, la secrétaire d'État en charge de la protection sociale, Mahi Clarisse a salué la forte mobilisation des femmes pour honorer le couple présidentiel. '' Une belle occasion nous réunit ce jour, celle de célébrer une femme hors du commun, Madame Dominique Ouattara. Qui, depuis des décennies, œuvre inlassablement pour le bien-être des populations ivoiriennes '', a-t-elle déclaré sous les cris de joie, avant d’égrener le long chapelet des actions de la Première Dame pour donner à la femme ivoirienne l’autonomie et la dignité, notamment l’obtention du fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) par des milliers de femmes de toutes les régions du pays et les efforts constants en faveur des enfants.

Mahi Clarisse: "Il nous faut Anne Ouloto car avec Anne Ouloto, on aura beaucoup de Anne Ouloto dans le district des montagnes"

Parlant du président de la République, Mahi Clarisse a fait savoir que grâce au président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se développe avec des routes et des ponts dans tout le pays, le relèvement du prix des matières premières. Reconnaissant le leadership de sa soeur cadette,la secrétaire d'État Mahi Clarisse a déclaré que Anne Ouloto à le leadership dans le sang. ''Ce n'est pas pour rien que tu es la seule femme Présidente de conseil régional en Côte d'Ivoire(...), tu es une référence en matière de développement et nous ne devons pas avoir honte de le reconnaître quel que soit notre âge (...) Il nous faut Anne Ouloto car avec Anne Ouloto, on aura beaucoup de Anne Ouloto dans le district des montagnes", a indiqué Mahi Clarisse. Avant de demander l’union des filles et fils du Cavally pour son développement harmonieux.

Pour sa part, la présidente du conseil régional du Cavally, Anne Ouloto a apprécié à sa juste faveur le rôle important que joue la Première dame aux côtés de son époux afin que le chef de l’Etat reste debout pour affronter les épreuves et les obstacles et conduire la Côte d’Ivoire vers des lendemains meilleurs avec des citoyens épanouis. ''Nous ne sommes pas surpris que des milliers de femmes se réunissent aujourd’hui pour rendre hommage à la Première dame et son épouse. Vous avez raison de le faire. Car, cette dame d’exception a tout donné à son époux, elle a tout donné à la Côte d’Ivoire, elle a tout donné aux femmes ivoiriennes, elle a tout donné aux jeunes et aux enfants ivoiriens '', s’est réjouie la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, tout en invitant les uns et les autres à soutenir les actions du chef de l’Etat.

Car, a-t-elle estimé, le succès de ces actions est synonyme de garantie du développement de la région du Cavally et de toute la côte d'ivoire. Pour terminer, elle a pour remercié le Président Alassane Ouattara pour ce qu'il a déjà fait pour le district des montagnes et encore plus pour ce qu'il se prépare à faire. Elle a salué cette mobilisation massive des femmes en les invitant à une plus grande implication dans la consolidation de la paix; paix précieuse qui a permis au Président Alassane Ouattara de faire bénéficier au district des montagnes de tous les projets qui y sont réalisés.

Avec Sercom