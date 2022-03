Filière mangue: 500 millions de perte enregistrés sur la campagne 2021

32811 tonnes et 22 interceptions de cargaisons, soit 500 millions de francs CFA en perte enregistrés sur la campagne mangue 2021. Ce sont les chiffres officiels livrés au cours de l’Assemblée générale ordinaire (AGO), qui s’est ouverte, ce lundi 21 mars 2022, à Korhogo, initiée par l’Inter-Mangue de Côte d’Ivoire.

Les enjeux et perspectives de la filière mangue sur l’exercice 2021 au coeur d'une AGO à Korhogo

Ils étaient 37 délégués venus des régions du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou ainsi que du Tchologo pour refléchir sur les enjeux et les perspectives de la filière mangue sur l’exercice 2021, et ce, à l’orée de la nouvelle campagne 2022. Abordant son propos, Pascal Honoré Nembélessini-Silué, président de l’Interprofession de la mangue, a d’entrer de jeu déploré ces énormes pertes liées aux interceptions de cargaisons de mangue de Côte d’Ivoire qui, interpellera-t-il, si cela se poursuit, mettra la Côte d’Ivoire sous embargo de l’Union Européenne.

« On parle des interceptions qui sont dues à la présence de larves dans les fruits envvoyés en Europe. Du coup, ces larves constituent des insectes de quarantaine, donc on sait la cargaison. 22 cargaisons saisies en Europe alors que l’Union Européenne (UE) exige au maximum 5 interceptions de cargaison. 22 interceptions qui font que nous sommes sur la liste rouge et sous menace d’un éventuel embargo de l’UE », s’est inquiété le président de l’Inter-Mangue de Côte d’Ivoire. Dans le but d’éviter cette épée Damoclès qui plane sur la tête des acteurs de l’Inter-Mangue, les responsables de cette filière ont initié une tournée itiénrante de sensibilisation dans les zones de production, qui a touché plus de 4000 acteurs dont les producteurs, les techniciens de récolte, les commerçants, les exportateurs et les prestataires de conditionnement. Battant le rappel de ses troupes, Pascal Nembélissini-Silué leur a conseillé : « Il faut absolument qu’on fasse mieux pour la campagne 2022 ». Il a par ailleurs précisé que sur le montant de 2 milliards de francs CFA promis par l’Etat ivoirien dans la cadre du programme d’urgence du secteur de l’Agriculture (PURGA 2), ce sont au final 1,3 milliards qui ont été octroyés pour l’achat et l’acquisition de produits phytosanitaires (pièges à lutter contre les mouches de fruits). Ces produits, revelera-t-il, ne seront disponibles qu’à partir du 2 avril prochain.

Les différents délégués ont pris l’engagement d’œuvrer à la réalisation une bonne performance pour la campagne 2022. Ouverte le 8 avril 2021, la campagne mangue a duré 50 jours contre 33 jours en 2020. Tandis la quantité exportée était de 25296 tonnes en 2020, il a été enregistré 32811 tonnes pour 2021. En ce qui concerne la production de la mangue sechée, il est à constater 527 tonnes en 2021 contre 207 tonnes en 2020. Les prix pratiqués à la caisse bord champ ont été de 2400 francs CFA en 2021 opposés à 2350 francs CFA en 2020. Pour ces trois dernières années, les interceptions ont été de 9 cargaisons en 2019, 5 en 2020 et 22 en 2021. La campagne mangue 2021 s’est refermée le 28 mai 2021 et a pu compter sur le travail acharné de 49 exportateurs agréés et 38 stations.Cette AGO a vu la participation des partenaires de l’Inter-Mangue dont le BDEx, le FIRCA et le ministère de l’Agriculture.Patrick KROU, envoyé spécial à Korhogo.