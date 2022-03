Bonjour Paris 2022 : Un spectacle d'humour haut en couleurs

La 22e édition de Bonjour Paris a eu lieu le samedi 19 mars 2022. Gohou Michel, Digbeu Cravate, Le Magnific ou encore Ramatoulaye, Agalawal ont donné un spectacle qui a tenu toutes ses promesses. Cet évènement est le fruit de la collaboration entre la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne) et la structure Boss Plus.

Bonjour Paris 2022 : Gohou Michel, Agalawal, Digbeu Cravate font le show

Pour la 22e édition de Bonjour Paris, la RTI a fait confiance à Gohou Michel, Digbeu Cravate, Agalawal, mais également Willy Dumbo, Prissy la dégameuse pour égayer le public parisien. Ces humoristes de renom ont donné rendez-vous à leurs fans le samedi 19 mars 2022 à la Maison de la mutualité.

Ce sont plus de 2 000 personnes qui ont effectué le déplacement pour communier avec leurs idoles. Ce spectacle à guichet fermé a été une belle occasion pour ces humoristes de démontrer leur talent devant le public composé d'Ivoiriens, de Camerounais, de Sénégalais et de Congolais. Gohou Michel Michel, Digbeu Cravate, Ramatoulaye et tous les autres ont donné le meilleur d'eux-mêmes.

On peut le dire, c'est un pari réussi pour la structure Boss Plus et la Radiodiffusion télévision ivoirienne qui ont piloté Bonjour Paris 2022. Ce spectacle est l'apothéose de ce concept qui a plus de vingt ans d'existence.