Gohou Michel charge les croque-morts: "Pour eux, la mort me va bien"

L'humoriste ivoirien Gohou Michel est une fois de plus revenu sur la folle rumeur de son décès il y a quelques jours.

Gohou Michel: ‘’Nous avons pu les identifier. Ils sont en Centrafrique‘’

Une folle rumeur s’est répandue récemment sur la toile, annonçant la mort d’un des plus célèbres et talentueux humoristes de Côte d’Ivoire, Gohou Michel. Une fausse information que l’humoriste a démentie dans une vidéo qu’il a envoyée à un de ses proches. "Bonsoir mon frère, merci de t’inquiéter. Eh bah, sache que je suis là, je suis en pleine forme, je ne suis pas mort. Cette vidéo, je la fais maintenant et je te l’envoie. Il faut tranquilliser ceux qui paniquent actuellement. Je ne suis pas mort, je suis bel et bien vivant. Merci de t’inquiéter, merci beaucoup et merci pour tout le soutien. Excellente nuit à toi", a déclaré le vice-président numéro 1 du Parlement du Rire.

Gohou Michel est une fois de plus revenu sur cette affaire, en affirmant avoir identifié la source de cette rumeur. « En fait, aux yeux de certains individus, moi, je suis bien avec la mort. Le problème, c’est que les auteurs de cette farce de mauvais goût ne se trouvent pas ici en Côte d’ivoire. Cette fois-ci, nous avons pu les identifier. Ils sont en Centrafrique. Ce sont des Centrafricains. Il est donc difficile de mettre la main sur eux. Pour eux, la mort me ressemble tellement, la mort me va si bien. Je suis bien pour mourir et eux ils doivent rester en vie. Je leur dis que c’est bien, continuez ainsi…’’, a dénoncé Gohou Michel au micro de First Mag le Vrai.