Le message de Didier Zokora à Sery Dorcas et aux mères de ses 8 enfants

Invité, vendredi, sur le plateau de l'émission Life week-end, Didier Zokora, ancien milieu de terrain des Éléphants de Côte d'Ivoire, a profité de l'occasion pour apporter des précisions sur ses relations amoureuses.

Didier Zokora ne se voit pas en homme à femmes

En plus d'avoir été un excellent footballeur, l'ancien international ivoirien Didier Zokora a la réputation d'un homme à femmes. En effet, Maestro a eu plusieurs relations amoureuses dont l'une des plus médiatisées fut celle qu'il a entretenue, plusieurs années durant, avec l'ancienne miss Côte d'Ivoire, Séry Dorcas.

Après quelques années de ménage, sanctionnées par la naissance d'une fille, Didier Zokora et Séry Dorcas, à la suite d'incompréhensions, ont rompu. Chaque membre de cet ex-couple a depuis refait sa vie. Le footballeur s'est mis en couple avec une femme d'origine congolaise.

Invité, vendredi à l'émission "Life week-end" de Life Tv, "Aiglé Aiglé" a fait savoir qu'il n'est pas un homme à femmes. Il dénonce tout juste la surmédiatisation de ses relations amoureuses.

"Je n'aime pas les femmes. Mes relations ont été exposées; du coup, on pense que j'aime les femmes. Je me suis marié deux fois. J'ai fait deux divorces dans ma vie. J'ai montré aux Ivoiriens les personnes avec qui j'étais. On ne peut pas prétendre que j'aime les femmes alors que j'affiche publiquement mes relations. On me juge sur ce qu'on voit... (comme étant un coureur de jupons, ndlr). Je suis un homme d'amour, donc la femme avec qui je suis, je ne la cache pas. Je montre à tout le monde que cette femme est ma chérie", a indiqué Didier Zokora.

Didier Zokora - Séry Dorcas, c'était compliqué

L'ancien joueur de l'ASSE (As Saint-Étienne), Tottenham ou de Trabzonspor a ensuite ajouté : "J’ai eu la chance d'avoir 8 enfants de 4 femmes différentes, le plus important, c'est que mes enfants puissent se connaitre, parce qu'ils portent un seul nom de famille, c'est Zokora. Les 4 premiers sont en Europe avec leur mère (...) Avec Yvanna, la fille de Dorcas, c'était un peu compliqué. Au départ c'était un peu chaud, mais avec le temps, les plaies sont guéries''.

La relation entre Didier Zokora et sa fille Yvanna a été rendue difficile par sa mauvaise séparation avec Séry Dorcas, la mère de cette dernière. Le footballeur avait récupéré une partie des cadeaux faits à son ex femme, des voitures de luxe notamment. Séry Dorcas avait filmé la scène avant de la partager sur les réseaux sociaux. L'ancien footballeur international ivoirien a été critiqué pour cet acte. Au contraire de Salomon Kalou, Didier Drogba ou les frères Kolo, l'ancien joueur de Tottenham Hotspur est souvent affiché dans les médias ivoiriens pour ses déboires amoureux.

Zokora Didier promet d'être aux côtés de ses ex-compagnes

Zokora, surnommé "aigle aigle", a lors de cette émission envoyé un message à ses ex-femmes "Chacune de son côté a apporté quelque chose de beau dans ma vie(...) je leur demande de prendre bon soin de mes enfants. Je ne vais pas les abandonner, elles peuvent compter sur moi, je serai toujours à leurs côtés", a affirmé l'homme aux 123 sélections avec les Éléphants de Côte d'Ivoire.