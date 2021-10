Faux! Sery Dorcas n'a pas perdu de procès face à Zokora Didier

La belle Sery Dorcas a-t-elle vraiment perdu la garde de l'enfant qu'elle a eu avec l'ancien footballeur ivoirien, Zokora Didier dit Maestro? Toute la vérité sur cette affaire.

Sery Dorcas: ''Arrêtez de vous faire intoxiquer par les rumeurs"

En plus d'avoir été un excellent footballeur, l'ancien joueur de Tottenham est aussi un véritable séducteur. La preuve, Maestro a eu plusieurs relations amoureuses dont l'une des plus médiatisées, est celle avec l'ancienne miss Côte d'Ivoire, Séry Dorcas.

Après quelques années de ménage, sanctionnées par la naissance d'une jolie petite fille, nos deux célébrités, à la suite d'incompréhension, vont se séparer. Et chacun va refaire sa vie.

Le footballeur se mettra ensuite en couple avec une femme d'origine congolaise. De son côté, la miss Côte d'Ivoire 2005 est également passée à autre chose. Après avoir célébré son mariage coutumier, la belle Sery Dorcas a donné naissance à un autre enfant, il y a quelques mois.

Mais depuis quelques jours, une folle rumeur s'est répandue sur la toile, annonçant que Zokora Didier aurait obtenu la garde de l'enfant qu'il a eu avec Sery Dorcas, à la suite d'un procès en justice. Une information que la reine de beauté a pris le soin de démentir.

"Depuis, je reçois des messages de soutien concernant ma petite famille sur un soit disant procès que j'aurais perdu. Bref, je ne me suis jamais attardée sur ma vie de famille et ça ne risque pas de commencer. Mais sachez que mes enfants et moi vivons bel et bien ensemble et nous allons très bien. Merci de vous en inquiéter. En passant, arrêtez de vous faire intoxiquer par les rumeurs. Soyez un peu sensé et apprenez à lire entre les lignes", a-t-elle écrit sur Instagram.