Côte d’Ivoire CAN 2023: Magic System retenu pour l'ouverture de la CAN

Le Comité d’Organisation de la CAN (COCAN), a porté son choix sur le groupe Magic System pour chanter à l’ouverture de la CAN en Côte d’Ivoire en 2024. Un satisfecit que Manadja, A’Salfo, Goudé et Tino ont bien voulu partager avec leurs fans.

Le groupe Magic System choisi pour chanter à l'ouverture de la CAN 2023

C’est fait! La polémique autour de l’artiste ou du groupe musical choisi pour chanter à l’ouverture de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, est à présent terminée. Le Comité d’Organisation de la CAN (COCAN), a finalement porté son choix sur le mythique groupe musical ivoirien Zouglou, Magic System. La CAN en Côte d’Ivoire s’ouvre du 13 janvier au 11 février 2024 sur six stades et dans cinq villes qui sont Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro.

En attendant la voix la plus autorisée pour annoncer la bonne nouvelle aux Ivoiriens, les Gaou magiciens, heureux du choix porté sur eux, l’ont partagé sur les réseaux sociaux à leurs nombreux fans. ‘’Fiers et heureux d’avoir été choisis par notre pays pour contribuer musicalement à la réussite de la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra du 13 Janvier au 11 Février en Côte d’Ivoire. Une occasion pour nous d’inviter d’autres sommités pour donner un hymne rassembleur à cette CAN qui se veut exceptionnelle. Merci au Gouvernement Ivoirien, au COCAN et à la FIF pour cette confiance’’, écrivent-ils.

Les internautes parmi lesquels, on retrouve les mélomanes et les artistes, n’étaient vraiment pas surpris que le groupe planétaire ivoirien ne pouvait pas ne pas faire partie de la note musicale de la plus grande compétition continentale de football. Les commentaires qui se sont multipliés sous le post du groupe Magic System, sont des plus qualitatifs en leur faveur.

‘’Vous faites partie des plus grands ambassadeurs de la Côte d'Ivoire sur le plan musical. Et à mon avis, c'est la récompense du mérite’’, ‘’Si "Magic in the air " a fait vibrer les stades à la coupe du Monde en Russie à chaque but marqué par l'équipe de France et qui d'ailleurs, faisait notre fierté. Qui suis-je pour ne pas être heureux que le choix soit porté sur vous. Force à vous .. On va tous lever les mains en l'air ce jour-là. Big up A'SALFO’’, ‘’On savait que c'était vous qu'on allait choisir parce que vous êtes des exemples pour toute la jeunesse ivoirienne en particulier et toute la jeunesse africaine en général. Vous le méritez amplement et plus’’, pouvait-on lire.

Sauf que la chanteuse ivoirienne basée en France, Dothy Z, a fait une recommandation dans son commentaire à tous les membres du groupe Magic System. ‘’Il faut associer tous les artistes de ce pays qui se battent comme nous, merci’’, écrit-elle.