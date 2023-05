Côte d'Ivoire : Le FPI, enveloppe vide ? Affi N'guessan répond à Gbagbo

Pascal Affi N'guessan, le président du FPI (Front populaire ivoirien) a mobilisé ses partisans à Man (ouest de la Côte d'Ivoire) dans le cadre de la Fête de la liberté. L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a envoyé un message fort à ses adversaires politiques.

Côte d'Ivoire-Affi N'guessan depuis Man : "Le FPI n'est pas insignifiant"

La Fête de la liberté du Front populaire ivoirien, organisée à Man du 5 au 6 mai 2023, a été l'occasion pour Pascal Affi N'guessan de démontrer son poids politique en Côte d'Ivoire. On se souvient que le député de Bongouanou a pris la tête du FPI après une longue bataille avec son mentor Laurent Gbagbo. Le "Woody" de Mama a finalement demandé à ses partisans d'abandonner le parti aux mains du "lion" du Moronou. C'est ainsi que l'ancien président ivoirien a créé le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

"Laissons Affi avec l’enveloppe qu’il détient et nous, nous allons prendre la décision dès aujourd’hui de créer notre propre parti avec le même contenu. Nous allons baptiser le FPI autrement", avait lancé Gbagbo le lundi 9 août 2021 au cours d'une réunion extraordinaire du comité central du FPI.

À l'occasion de la Fête de la liberté à Man, Pascal Affi N'guessan est revenu sur ces propos du père de Michel Gbagbo. "Vous avez vu le monde, vous avez été témoin de la mobilisation, et ce n’est pas la première fois. Depuis que certaines tiennent ce discours, toutes les occasions de rassemblement que nous avons eues se sont soldées par des mobilisations de cette nature. Hier à Abengourou, aujourd’hui deux fois plus qu’Abengourou, donc nous faisons la preuve de ce que nous ne sommes pas comme certaines le pensent ou veulent le faire croire, une enveloppe vide, mais une enveloppe véritablement pleine et qui va déborder avec l’alliance avec le RHDP", a rétorqué le président du FPI.