Haut-Sassandra/ Mamadou Touré: "Nous savons que nous allons gagner ces élections"

Samedi 6 mai 2023, le patron du RHDP dans le Haut Sassandra a animé un meeting avec les populations du quartier abattoir, dans la ville de Daloa. A cette occasion, il affiché son optimisme quant à la victoire de tous les candidats du RHDP pour les élections municipales et régionales à venir.

Mamadou Touré, candidat du RHDP pour les élections régionales du 2 septembre 2023, vient de donner le ton dans le Haut-Sassandra

« Nous savons que nous allons gagner ces élections. Daloa est RHDP. Daloa sera ce qu’Alassane Ouattara voudra », a-t-il annoncé rappelant que les dernières élections législatives qui ont vu la participation de tous les grands partis politiques en Côte d’Ivoire, le RHDP s’en est sorti majoritaire dans le Haut-Sassandra avec 11 sur 15 députés et 5 sur 6 communes.

« Avec ça on ne peut pas perdre ces élections», insiste-t-il. Malgré l’avantage de son parti, le porte-parole adjoint du RHDP exhorte le personnel d'encadrement à continuer le travail de proximité.

Pour lui, c’est l’une des conditions pour transformer cette force en majorité dans les urnes pour les élections dans les différentes communes du Haut-Sassandra et pour toute la région municipales et régionales.

Face aux enjeux que revêtent les élections locales, Mamadou Touré a appelé à la cohésion et à l’union des cadres.

« Pour notre victoire à ces élections, il nous faut être unis et solidaires. Daloa et le Haut-Sassandra doivent donner l'exemple de la cohésion. Je demande aux cadres qui n'ont pas été retenus de rentrer dans la discipline pour permettre au RHDP de gagner sans ambages. Nous savons que nous allons gagner. Mais, unis, nous aurons encore un score plus important », a-t-il porté à l’attention des militants et cadres de sa région.

Notons que cette rencontre avec les populations du Quartier Abattoir de Daloa a été mise à profit pour rappeler l’important travail abattu par le conseil municipal de Daloa avec à sa tête Stéphane Gbeuly.

Ce sont entre autres la construction d’un nouveau marché, la construction d’un commissariat de police offert au gouvernement, la fourniture d’électricité et de l’eau à plusieurs quartiers de la commune et la réhabilitation de la voirie