Développement du Haut-Sassandra: Mamadou Touré appelle les cadres à l'union

Le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré a parrainé le samedi 29 Avril 2023 à Issia la cérémonie d’investiture du chef du canton central de Boguhé, Gnakpa Ziki Ambroise. Le nouveau chef de canton Gnakpa Ziki Ambroise succède ainsi à Tapé Doh Lucien, décédé le 25 février 2022.

Mamadou Touré aux cadres du Haut-Sassandra : "Mettons-nous ensemble pour sauver notre région"

Égrenant les nombreuses réalisations au profit des populations de cette localité, Mamadou Touré a souligné que toutes les nouvelles doléances des populations trouveront réponse dans l'union et la cohésion. C’est pourquoi, le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien a exhorté l’ensemble des cadres originaires de la région du Haut-Sassandra issus des différents partis politiques à se mettre ensemble pour le développement du Haut Sassandra.

« Le chef de l'Etat, Alassane Ouattara attend beaucoup de nous. Il attend de nous la paix et la cohésion. Le Président de la République attend de nous la paix, la quiétude et la concorde. Aucun projet de développement n'est possible dans l'instabilité. Mettons-nous ensemble pour sauver notre région », a-t-il sensibilisé.

Mais avant, le Patron du RHDP dans le Haut-Sassandra a échangé successivement avec les chefs de communautés malinké d’Issia et les responsables des structures du Rhdp de Issia. L’objectif était de leur annoncer de vive voix qu’il est le candidat du parti au pouvoir aux élections régionales à venir. Et pour les municipales à Issia, le choix d’Alassane Ouattara s’est porté sur le maire sortant Karim Fany.

« Nous devons aller à ces élections en équipe. Renforçons notre cohésion. Il nous faut juste consolider nos acquis pour que notre victoire soit éclatante », a-t-il fait savoir. Les chefs de communauté malinké et les responsables politiques du RHDP de Issia ont assuré le Ministre Mamadou Touré qu’ils n’attendent que le jour du vote pour concrétiser leur mobilisation dans les urnes en faveur du RHDP. Le rituel d’investiture du nouveau chef de canton a été fait par le préfet du département d'Issia, Jean Brice Tra Bi Koué.