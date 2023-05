Affaire "Billets de banque FCFA endommagés": La BCEAO fait des précisions

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris connaissance d’un communiqué frauduleux diffusé sur les réseaux sociaux donnant des recommandations aux établissements de crédit de l'UMOA sur les billets de banque FCFA endommagés.

La BCEAO réagit au sujet du faux communiqué donnant des recommandations aux établissements de crédit de l'UMOA sur les billets de banque FCFA endommagés

La BCEAO dément cette information et précise que ce communiqué n'émane pas de ses Services. Elle invite par conséquent les établissements de crédit, les médias et le public à une grande vigilance et à se référer aux seules voies de communication officielles de l’Institut d’émission.

A cet égard, elle rappelle que tous ses communiqués sont diffusés sur son site internet www.bceao.int, ainsi que, le cas échéant, dans la presse écrite et audiovisuelle des Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). La BCEAO se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires ayant cours légal dans les Etats membres de l'UMOA (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo).

La Banque Centrale rappelle au public que les signes monétaires endommagés de son émission sont échangeables à ses guichets ouverts dans les agences de chaque Etat membre de l’UMOA, et précise que les règles et conditions d’échange de ces valeurs demeurent inchangées.

Elle encourage les populations qui détiennent des pièces de monnaie et billets mutilés, dégradés ou tachés à les échanger à ses guichets ou aux guichets des banques installées dans l’UMOA. Enfin, elle précise que le service d’échange de billets est gratuit.

Source: BCEAO