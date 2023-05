Côte d’Ivoire: Première édition du carnaval Manhindi, pari réussi pour la MIRAT

Les rideaux de la première édition du carnaval Manhindi, se sont refermés, le dimanche 30 avril 2023, après une journée riche en activités. Démarré en grande pompe, le vendredi 28 avril dernier, cet événement touristique et culturel a été sans nul doute un pari réussi pour la Maison internationale de la région de l'Agnéby-Tiassa (MIRAT).

Côte d’Ivoire: Le carnaval Manhindi referme ses portes sur des notes d’espoir pour les populations de l'Agnéby-Tiassa

« Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l’histoire, l’Agnéby-Tiassa a son carnaval. Que ça été dur ! Je peux vous l’assurer. C’est pourquoi, j’aimerais du fond cœur, remercier monsieur le ministre qui a cru en nous et qui espérait malgré les difficultés. Merci aussi à toutes les autorités administratives, politiques et coutumières, aux délégations venues de l’étranger et à l’ensemble des populations de la région.

Cette année, nous avons semé la graine. Et, nous vous promettons que nous allons faire encore plus les années à venir », a promis Affi Richard, président de la MIRAT. Durant 3 jours, à la place Henri Konan Bédié du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, les populations ont eu droit à de belles prestations de troupes venues du Benin, du Togo, du Sénégal, du Ghana, du Nigéria et de la Martinique. Mais aussi de celles venues d’Agboville, de Sikensi, de Tiassalé et de Taabo. L’objectif de ce grand rassemblement étant de célébrer les traditions à travers la promotion du riche patrimoine culturel et touristique de la région.

Prenant la parole, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, parrain de l’édition 2023 du carnaval Manhindi, s’est félicité de l’initiative. « Quand nous nous sommes rencontrés, il y a de cela 4 ans, nous avions un rêve : celui de rassembler sur le sol de l’Agnéby-Tiassa, toutes les compétences, toutes les valeurs pour fructifier et valoriser le potentiel important que regorge cette région (…) Je voudrais féliciter ici notre frère Affi Richard qui a cru à notre projet de développer notre région tout en permettant aux populations de vivre mieux.

Non seulement nous avons mis en place la Maison internationale de la région de l'Agnéby-Tiassa mais grâce à son initiative, nous sommes en train de développer sur notre sol l’un des festivals qui va permettre de réunir dans notre région l’ensemble des frères et sœurs vivant dans les pays de la sous-région et d’ailleurs afin de montrer ce que l’Afrique a de beau, de bien et de prestigieux », s’est réjoui le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. Il a, par ailleurs adressé ses remerciements à l’ensemble des participants pour leur implication dans la réussite de ce rendez-vous carnavalesque.

« Vous avez monté durant 3 jours la singularuté de notre culture et de notre savoir-être mais vous avez montré surtout que nous sommes tous des frères et des sœurs. Je suis heureux que cela se passe sur cette terre de l’Agnéby-Tiassa, terre riche par sa diversité, par sa culture et surtout par ses hommes et femmes. Ce que nous avons semé, aujourd’hui, doit nous permettre d’aller plus loin. C’est pourquoi, nous envisageons de faire de l’Agnéby-Tiassa, une terre de rencontres au niveau international pour que tous les enfants d’Afrique puissent se retrouver et réfléchir sur leur devenir », se projette Dimba Pierre.

Tizié TO Bi

Correspondant régional