Elections dans l' Agnéby-Tiassa: Dimba Pierre présente le commando du RHDP

Les candidats du RHDP aux élections régionales et municipales dans l'Agnéby-Tiassa, ont été présentés officiellement, lundi 1er mai 2023, aux militants venus nombreux de Tiassalé, Sikensi, Taabo et d'Agboville. Une initiative du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre.

Agnéby-Tiassa- Dimba Pierre: « C’est la proximité, l’assistance… qui ont permis au président Alassane Ouattara de faire la différence »

« Vous savez que le chef du RHDP, le président de la République, Alassane Ouattara et l’ensemble des instances du parti, ont procédé aux choix des candidats aux différentes élections locales à venir. Et, au nom de mon ainé, le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo et moi-même, il était important d’informer la base, c’est-à-dire les secrétaires départementaux, les délégués de zones. La ferveur, la joie qui ont prévalu durant la réunion, démontrent de la vitalité du parti dans notre région. Surtout de la fraternité et de la solidarité qui règnent au sein des militants et militantes de base », a expliqué le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, candidat à sa propre succession, à l’issue de la rencontre qui s’est tenue à la salle des fêtes de la mairie d’Agboville.

Pour Dimba Pierre, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a des candidats valeureux pour poursuivre les actions de développement. Et ce, pour le bien-être des populations. « Il faut que nous soyons ensemble au niveau des mairies et du Conseil régional pour accompagner le développement dans notre région. Et, je pense que les populations comprendront qu’elles ont besoin de nous soutenir», a réitéré le candidat désigné du parti d’Alassane Ouattara aux régionales dans l’Agnéby-Tiassa.

Dimba Pierre a, par ailleurs, demandé à l’ensemble candidats de se déployer sur le terrain. « Je vous demande donc, à tous les candidats de mettre en place des équipes de travail pour faire un travail de proximité. Parce que, c’est la proximité, l’assistance permanente que nous avons faites pendant toutes ces années, qui ont permis au président de la République, de faire la différence au niveau de l’Agnéby-Tiassa », a révélé le premier responsable de la Santé des Ivoiriens.

Bien avant, Boka Yao Daniel, porte-parole des candidats, a exprimé sa joie d’avoir été désigné pour défendre les couleurs du RHDP. « C’est une grande fierté pour nous d’être sur une liste, sur un ticket gagnant avec le ministre Dimba Pierre. Nous sommes prêts à aller à ces élections. Et, nous savons que votre soutien permettra, au soir du 02 septembre, de faire plaisir au président de la République et à notre mentor », s’est engagé le candidat du RHDP à l’élection municipale à Taabo.

« Notre parti à la ressource humaine capable de gagner ces élections sans surprise. D’ailleurs, notre atout majeur et principal est le ministre Pierre Dimba qui a réussi à rendre attractif le RHDP dans la région à travers des actions concrètes de développement, posées dans les départements de la région », a soutenu Emmanuel Édima N’Guessan, au nom des secrétaires départementaux.

C’est le 20 avril dernier, que le RHDP a dévoilé la liste de son commando aux élections régionales et municipales du 02 septembre prochain. Le parti présidentiel et le Front populaire ivoirien (FPI, opposition) de Pascal Affi N’Guessan, signent, ce mardi 02 mai 2023 à Abidjan, un "accord de partenariat".

Les candidats du RHDP aux élections régionales et municipales du samedi 02 septembre prochain dans l'Agnéby-Tiassa sont : DIMBA N'Gou Pierre pour l'élection des conseillers regionaux; N'CHO Acho Albert, aux municipales à Agboville; ÉKISSI Alain, à Azaguié; KOUASSI Aya Virginie à Rubino; N’GATTA Joseph à Sikensi; BOKA Yao Daniel à Taabo; SANOGO Alpha pour la commune de Tiassalé et N’GUESSAN Appia aux municipales à N’Douci.

Tizié TO Bi

Correspondant régional