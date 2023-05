DANANÉ : 120 Femmes " émergentes " formées à l'autonomisation

L’autonomisation de la femme a été au centre d’une conférence animée à l'hôtel Les lianes de Danané le Mercredi 26 Avril 2023. Cela en étroite conformité avec la journée internationale de la femme.

DANANÉ : 120 femmes "émergentes " se forment à l'autonomisation

A l'initiative du mouvement 2000 femmes émergentes de Danané, ce sont 120 femmes qui ont reçu des modules sur l'autonomisation de la femme et les avantages à être formée à la gestion des projets. Cela en présence des responsables d'Ong et de chefs coutumiers.

Plantant le décor, le conférencier Diemon Die André, par ailleurs Administrateur et spécialiste dans la vie associative et la gestion des ONG pour ce qui concerne le développement des activités communautaires ; a exposé sur le thème du jour dans un langage audible.

« L'intérêt que vous, femmes de Danané, accordez à l'autonomisation par votre mobilisation exemplaire, ne peut que me réjouir. Dieu vous a dotés d'un incroyable don. La femme peut partir du peu à grande. Alors qu'à partir d'une plantation, la femme arrive à nourrir toute une famille. Pour que la femme parvienne donc à son autonomie, il faut évidemment appliquer l'égalité du sexe et promouvoir ses droits. Vivement que la femme soit appuyée et soutenue ! ».

Cette rencontre qui a rassemblé la gent féminine, a été l’occasion pour le parrain de la cérémonie, Lanciné Diabaté Kalifa , invité spéciale et bailleur, de rappeler ses nombreuses actions antérieures pour ses mamans de la ville de Danané.

« Nous avions auparavant injecté 34 millions de FCFA dans l'autonomisation des femmes de Danané regroupées par groupe de 8. Ainsi, des milliers de femmes avaient alors souscrits à des prêts à 0% de taux d'intérêt. Mais malheureusement en 2 ans pas plus de 3 groupements ont pu rembourser. Aujourd'hui nous décidons de ne plus remettre de l'argent mains en mains aux femmes au risque que ça soit des fonds perdus. » a-t-il indiqué avant de définir les dispositions nouvelles dans l'accompagnement des femmes : « Nous demeurons quoique disposés à les accompagner à travers une structure financière capable de faire le suivi-terrain pour qu'on s'assure que celles qui viendront pour être financée disposent de projets qui existent réellement. Le soucis est de soulager le plus grand nombre. Pour ne pas confondre fond de commerce avec bénéfice, les femmes seront formées par des experts. Après quoi viendront les phases de rédaction de projet, validation, financement puis suivi. »

Pour traduire l'acte en parole, le parrain a conclu ses propos par une nouvelle réjouissante : «ôo C'est à l'issue de ce processus que les financements se feront. Des critères de sélection permettront d'aller au bout du projet. Pour cela je mets à la disposition des femmes de Danané un fond de 50 millions FCFA.»

Madame Kpanlou, l'un des invités spéciaux, a exprimée sa reconnaissance à l'ensemble des femmes présentes tout en les exhortant à s'ouvrir au coaching.

Madame Zeh Simone de l'association Mont Nimba a, au nom des participantes, exprimé sa reconnaissance au parrain et promis organiser toute les femmes à s'approprier la vision du jeune chef d'entreprise. « Nous n'avons que Merci à la bouche ! » a-t-elle déclaré, joyeuse.

Une photo de famille a mis fin à la conférence sur l'autonomisation des femmes émergentes de Danané

Une correspondance de

Sony WAGONDA