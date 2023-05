Côte d’Ivoire: Abonné aux frasques, Koffi Olomidé demande pardon aux Ivoiriens

Koffi Olomidé a célébré ses 45 ans de carrière le dimanche 30 avril au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody. Au cours de ce moment, l’artiste a profité pour demander pardon au public ivoirien.

Le chanteur congolais, Koffi Olomidé était il y a peu persona non grata en Côte d’Ivoire. Le grand Mopoa avait interrompu sa prestation lors d’un événement en 2015 au Palais de la culture de Treichville, dénommé ‘’Festival Abidjan by night’’, pour une affaire de 12 millions de Francs CFA à cause d’un droit à l’image.

Ensuite, l’artiste congolais avait quitté brusquement en 2021 la scène de la 13ème édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA).

Toutes ces situations ont créé une colère chez les nombreux mélomanes ivoiriens. Le Quadra Koraman n’était plus en odeur de sainteté avec son public ivoirien. Une première tentative de demande de pardon aux ivoiriens lors d’un passage en Côte d’Ivoire, avait échoué.

Pour la célébration de ses 45 ans de carrière le dimanche 30 avril 2023 à Abidjan au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody, Koffi Olomidé a saisi l’occasion pour se réconcilier définitivement avec les mélomanes ivoiriens.

La salle a affiché complet pour ce concert unique de l’ambassadeur de la culture congolaise.

Entre deux chansons, le chanteur a profité pour s’excuser pour tous les torts qu’il a faits à son public ivoirien.

‘’Vous qui m’avez offert Hamed Bakayoko. Vous qui savez une fois où feu Nanan Félix Houphouët-Boigny a attribué un prix à un gagnant de concours de musique, ce fut Koffi Olomidé. Je n’avais pas le droit de vous décevoir. Je vous demande pardon pour mes fautes. Pardon pour mes colères exagérées, pardon pour mes frasques’’, dit-il.

Avant de poursuivre : ‘’Je vous promets et à travers vous, je demande à toute l’Afrique. Désormais, je tâcherai de me comporter royalement. Je ferai en sorte que vous soyez dignes de moi. Merci pour tout parce qu’en Côte d’Ivoire, vous savez accueillir les gens. Je vous aime’’.

Ce n’est pas seulement tout. La scène du Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire a permis aussi à la star congolaise de faire la paix avec la méga-star du Reggae ivoirien, Alpha Blondy.

Les deux chanteurs ont improvisé une chanson ensemble à la grande satisfaction des nombreux spectateurs qui ont répondu par des acclamations.