Carnaval Manhindi : Un forum économique pour valoriser les atouts de l’Agnéby-Tiassa

Après la cérémonie d’ouverture le premier jour, un forum économique du carnaval Manhindi s’est tenu, le samedi 29 avril 2023, à Agboville afin d’exposer au grand public, les atouts de la région de l’Agnéby-Tiassa, en termes culturel, économique et touristique.

Carnaval Manhindi : Les opportunités d'affaires de l'Agnéby-Tiassa, passées au peigne fin

Trois panélistes rompus à la tâche, ont passé en revue les opportunités d’affaires à travers 3 thématiques. Il s’agit de : Environnement des affaires dans l’Agnéby-Tiassa, Tourisme et développement local et Identité touristique de la région de l’Agnéby-Tiassa.

« Notre communication a porté sur la dynamique économique de la Côte d’Ivoire, qui est une économie essentielle, résiliente, qui, maintenant est en train d’aborder une approche d’équilibre avec les régions. Parce que le pilier 5 du Programme national de développement(PND) 2021-2025 accorde effectivement aux régions une attention particulière.

Et, justement, ce forum économique en marge de ce carnaval, est venu à point nommé de telle sorte que nous avons passé en revue les atouts, les potentialités économiques de la région de l’Agnéby-Tiassa et qui doivent être traduites en opportunités d’affaires », s’est félicité Ibo Ibo, chef de projet à la direction de la création des investissements au CEPICI (Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire).

Et l’expert d’ajouter : « Nous avons fait un lien avec les facilités fiscales, les avantages liés au code d’investissements en raison du positionnement des entreprises en régions, selon qu’on soit dans la zone A(Abidjan) ou zone B (Agnéby-Tiassa) et la zone C (reste de la Côte d’Ivoire ».

Beaucoup d’Ivoiriens, selon le panéliste, créent leurs activités sans prendre assez d’informations préalables et malheureusement, ils dépensent plus qu’il en faut en termes d’investissements.

« Ceux qui en bénéficient le plus souvent, c’est ceux venus de l’étranger, qui prennent toutes les informations nécessaires avant de commencer leurs actions d’investissements. Et, c’est un appel que le CEPIPI dirigé par Mme Solange Amichia, fille de la région, lance à l’ensemble des entreprises.

Aujourd’hui, la meilleure façon de s’épanouir est dans l’entrepreneuriat. C’est ce que nous voulons surtout pour la jeunesse. C’est pourquoi, l’État a mis en place des structures d’accompagnement, des financements pour aider la jeunesse à booster leurs activités », soutient Ibo Ibo.

L'Agnéby-Tiassa s’étend sur une superficie de 9 080 km2 avec une population estimée à 865 951 habitants, selon le recensement général de la population et de l’habitat(RGPH) 2021.

C’est une région essentiellement agricole où il y a les cultures du café, du cacao, de l’hévéa, du palmier à huile, de la banane douce, etc.

Avec une douzaine de forêts classées et 02 réserves naturelles (Lamto et M’Brimbo), l’Agnéby-Tiassa compte plusieurs unités industrielles et un réseau routier développé.

Le site archéologique d’Ahoukro, le barrage hydroélectrique de Taabo et celui de Singrobo-Ahouty en construction, la fête du Dipri, la fête des ignames, la route de l’esclave, le mausolée de Rubino, sont entre autres, les principaux atouts touristiques de cette région du Sud de la Côte d’Ivoire.

Grégoire Yao, directeur des relations extérieures à Côte d’Ivoire Tourisme, et Lolo Diby, président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière de Côte d’Ivoire(FNIHCI), ont aussi tenu en a haleine le parterre d’invités, essentiellement constitués de jeunes sur les autres thématiques citées plus haut.

Adopté par le gouvernement ivoirien, "Sublime Côte d’Ivoire" est la stratégie de développement du Tourisme en Côte d’Ivoire sur la période 2018-2025.

Cette stratégie s’articule autour de 3 piliers essentiels, notamment : développer un moteur de croissance du PIB et démultiplier les recettes fiscales et favoriser le développement territorial hors Abidjan et enfin créer un réservoir d’emplois.

Conduite par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, elle prévoit des investissements de 3 200 milliards de FCFA dans le secteur d’ici 2025 afin de permettre à la destination ivoirienne d’intégrer le top 5 des destinations touristiques en Afrique.

Parrainé par le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie, Dimba N'Gou Pierre, par ailleurs président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, le carnaval Manhindi se tient du 28 avril au 1er mai 2023, à la place Henri Konan Bédié d’ Agboville, chef-lieu de la région.

Un événement touristique et culturel initié par la Maison internationale de la région de l'Agnéby-Tiassa (MIRAT) qui permet de célébrer les traditions locales et promouvoir la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire.

Tizié TO Bi

Correspondant régional