Carnaval Manhindi : L'Agnéby-Tiassa et Agboville vibrent !

Agboville, chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, était en ébullition, le samedi 28 avril 2023. Et pour cause, c’est ce jour que s’est faite l’ouverture officielle de la première édition du carnaval Manhindi, en présence des autorités administratives, élus et cadres, guides religieux, chefs traditionnels et des populations au rang desquelles se trouvait le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, par ailleurs président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Le Carnaval Manhindi, un événement touristique et culturel de grande envergure organisé par la MIRAT

« Le carnaval Manhindi, événement touristique et culturel de grande envergure organisé par la Maison internationale de la région de l'Agnéby-Tiassa (MIRAT), est la manifestation de notre ambition de revisiter l’histoire du peuplement de cette grande région qui regroupe les départements d’Agboville, Sikensi, Tiassalé, et Taabo», a expliqué Isaac Théré, président du comité d’organisation(PCO).

La région de l'Agnéby-Tiassa est, selon lui, aujourd’hui, un véritable carrefour ethnique et culturel.

« Carrefour de tous les peuples, qui représente la Côte d’Ivoire en miniature. On y rencontre Abbey, Krobou, Abidji, Abidji-Agni, Élomouin, Agni, Baoulé, Souamlin, Gour, Krou, Wê, Mandé et de nombreuses populations venues du pays de la CEDEAO », a-t-il détaillé.

Et au président pays de la MIRAT d’ajouter : « Le carnaval Manhindi vient donc mettre en valeur le riche patrimoine culturel né de la rencontre de plusieurs ethnies afin d’inviter ces peuples issus du brassage multiculturel et linguistique à vivre en harmonie.

C’est pourquoi, le thème de cette édition est : "Valorisation de la culture et du tourisme de de l'Agnéby-Tiassa : facteur de paix et de développement économique ».

« La pérennisation des acquis du développement exige que nous arrivions à transcender nos divergences. Elle nous invite à apporter notre contribution aussi modeste soit-elle à la création nécessaire d’une synergie de nos compétences, de nos expériences et de nos espérances autour d’un idéal commun : le développement de l'Agnéby-Tiassa" », soutient Isaac Théré.

À sa suite, le 3e adjoint au maire, Choho Thomas, s'est félicité de l’initiative. « La région de l'Agnéby-Tiassa et Agboville, sa capitale, ont eux aussi leur carnaval (…) Les enfants du rivage de l’Agnéby et du Bandama sont en train réussir le pari de renforcer l’attrait de leur belle région par la culture. Félicitations à la MIRAT, initiatrice de ce grand rendez-vous carnavalesque non seulement autour des rites et coutumes de chez nous mais surtout autour de la diversité ivoirienne », s’est réjoui le représentant du maire d’Agboville, N’Cho Acho Albert.

Avant d’exprimer sa reconnaissance au ministre Dimba Pierre, parrain du carnaval Manhindi, pour son soutien indéfectible à faire de l'Agnéby-Tiassa, une région de référence.

« La culture doit être promue et développée au point d’en faire également un facteur économique pourvoyeur d’emplois et de richesses, socle de l’émergence de notre région à l’exemple des pays comme le Maroc ou le Japon », avait promis Dimba Pierre au lendemain de sa prise de fonction à la tête du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, en 2018.

Événement festif, qui se tient du 28 avril au 1er mai prochain, pour célébrer les traditions locales et promouvoir la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, le festival enregistre la participation du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Ghana, du Nigéria, de la Martinique et de la Guadeloupe

Outre ces pays, les régions des Grand-Ponts, du Kabadougou et du Gbêkê, apportent aussi leur contribution à la réussite de cette belle occasion de rencontres, de convivialité et de joie unique.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.