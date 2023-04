A l'instar des collèges NIMBO et TSF qui ont été dotés chacun d'une bibliothèque grâce à l'appui du ministre des transports Amadou Koné, député de Bouaké commune, le lycée Saint-Jacques au quartier Dar-es-Salam a inauguré sa bibliothèque le vendredi 28 avril 2023 en présence du ministre Amadou Koné et du maire sortant Nicolas DJIBO ainsi que la présidente de l’ONG Les Scrabbleurs sans frontières, Madame Boguifo. Pour ses actions et appuis au développement socio-éducatif à Bouaké, les trois bibliothèques ont été baptisées «Bibliothèque Amadou Koné ».

Bouaké : Amadou Koné offre une bibliothèque au lycée Saint-Jacques

C’est un élu de la nation et candidat aux prochaines municipales à Bouaké, heureux de cette belle initiative qui a pris part personnellement ce vendredi à la cérémonie d’ouverture de la bibliothèque qui porte son nom au lycée Saint-Jacques de Bouaké.

Amadou Koné car c’est de lui qu’il s’agit a salué l’initiatrice de cette cérémonie Mme BOGUIFO et son Ong Scrabbleurs sans frontières pour son soutien indéfectible car c’est bien cette ONG qui a sollicité Amadou Koné pour la construction de ces différentes bibliothèques dans les établissements scolaires à Bouaké.

« Comme voulu et encouragé par le Président de la République, SEM. Alassane OUATTARA, qui a bien voulu dédier cette année 2023 à la jeunesse ivoirienne, vous contribuez ainsi à l'épanouissement socio-éducatif des élèves de notre ville et de notre région. Soyez-en encore félicitée. Aussi, je voudrais vous rassurer et vous dire que nous serons toujours là, à vos côtés », a dit Amadou Koné à l’endroit de la présidente de l’ONG Les Scrabbleurs sans frontières.

« A nos élèves et apprenants, sachez que cette activité est la vôtre. La bibliothèque est pour vous. Elle vous aidera, j'en suis persuadé, à parfaire vos connaissances et obtenir ainsi de meilleurs résultats. Faites-en donc bon usage » a-t-il conclu.

Sercom Amadou Koné