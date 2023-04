Côte d'Ivoire: Bouaké et Amadou Koné prient pour le président Ouattara

Le ministre des transports Amadou Koné, député de Bouaké commune et candidat du RHDP aux élections municipales du 2 septembre 2023 à Bouaké, a pris part à la traditionnelle prière de l’Aid-el Fitr marquant la fin d'un mois de carême musulman. C’était le vendredi 21 avril 2023 à la grande mosquée de Bouaké.

Ramadan 2023 à Bouaké: Amadou Koné et les Imams ont prié pour le président Ouattara et la paix

« C’est avec joie que j’ai pris part, ce vendredi 21 avril 2023, à la prière de l’Aid-el Fitr à la grande mosquée de Bouaké. En compagnie de mes frères et sœurs cadres de la région de Gbêkê et sous l’autorité spirituelle du grand imam Badjawari Touré, nous avons prié et imploré Allah Le Tout-Puissant afin qu’il continue de veiller sur la Côte d’Ivoire.

Les imams ont aussi et surtout formulé des vœux de santé, de longévité et de succès à l’endroit du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, des membres du Gouvernement et de l’ensemble des habitants de notre cher et beau pays », a dit Amadou Koné à sa sortie de la mosquée.

Revenu de la Mecque le mercredi 19 avril 2023 après une dizaine de jours de la Oumra, le ministre Amadou Koné est arrivé à Bouaké le lendemain jeudi où il séjournera durant une semaine.

Sur son agenda, outre la fête de ramadan, le député de Bouaké commune est l’invité de la 15e édition du FEMUA et de la mythique émission radio « Appel sur l’actualité » de RFI à Bouaké en plus de ses nombreuses activités quotidiennes au service des populations.