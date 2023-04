Bouaké : Des Forces vives se préparent à célèbrer la démocratie et Amadou Koné

Une cérémonie dite Cérémonie spéciale Bouakoise de la démocratie et une journée spéciale d’hommage et de reconnaissance au ministre Amadou Koné, député de Bouaké, aura lieu le mardi 11 avril 2023 à Bouaké sous le thème : "le rôle et l'importance des leaders d'opinion et de la société civile pour la victoire du ministre Amadou Koné lors des élections municipales de 2023 ".

Bouaké : Alexandre Loh Guida et les leaders d'opinion font bloc autour du ministre Amadou Koné

Le Bureau des Leaders d’Opinion et de la Société Civile de Côte d’Ivoire (BURLOPSC-CI), présidé par Loh Alexandre Guida, organise, le mardi 11 avril prochain à Bouaké, une journée spéciale d’hommage et de reconnaissance au ministre - député de Bouaké, Amadou Koné, désigné récemment comme candidat du RHDP aux élections municipales de 2023 dans la commune.

Cette initiative du leader et activiste de la société civile, Alexandre Loh Guida, est portée par quatre organisations, à savoir le Réseau de soutien à la démocratie et au développement (RESOUDDE), les Forces vives communales de Bouaké (FOVICOBO), la Fédération féminine des associations audacieuses de Bouaké pour Amadou Koné (FAABA), et la Coalition des organisations masculines de Bouaké pour Amadou Koné (COMBA).

Selon Alexandre Loh Guida, cette journée sera l’occasion de battre le rappel des troupes et de montrer l’attachement de la jeunesse et des femmes de Bouaké et au delà, au ministre des Transports, Amadou Koné, pour ses actions de développement à Bouaké et dans toute la région de Gbeke.

Cette cérémonie sera aussi l’occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République et président du RHDP, Alassane Ouattara, pour son choix porté sur Amadou Koné comme candidat du parti présidentiel à la prochaine élection municipale dans la commune de Bouaké.

Faut-il le souligner, au cours de la cérémonie qui coïncide avec le 11 avril, une conférence sera animée sur le thème : "Démocratie en Côte d'Ivoire : 11 avril 2011 - 11 avril 2023: 12 après, bilan, enjeux et perspectives".

Une activité grandeur nature qui se déroulera en présence de messieurs Assahoré Konan Jacques et Lucien Tiessé, respectivement Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique ; et Directeur général des transports terrestres et de la circulation.