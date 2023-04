Côte d'Ivoire - Attaques contre Ouattara : Les femmes du RHDP interpellent Gbagbo

Dans une déclaration dont afrique-sur7 a eu copie, les femmes militantes du RHDP (parti au pouvoir) s'insurgent contre les propos jugés violents, xénophobes et inappropriés, tenus par certains responsables du PPA-CI, parti dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration des femmes du RHDP.

Les femmes du RHDP demandent à Gbagbo d'exhorter ses collaborateurs et partisans à se départir des comportements irrévérencieux vis-à-vis du Président Ouattara

(...) Le 11 Mars 2023, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Madame Marie-Odette LOROUGNON, membre des instances du Parti des Peuples Africains de Cote d’Ivoire (PPA-CI), s’exprimant devant ses partisans sur une place publique à Anono, dans la commune de Cocody a tenu un discours d’une gravité extrême.

Dans ses propos truffés de mensonges et d’allégations infondées, Marie Odette LOROUGNON a notamment traité les soldats ivoiriens qui avaient été pris en otages par les autorités de la transition malienne de « Mercenaires ». Quelle aberration !

Elle a encore une fois, comme à son habitude, enfourché la trompette de la xénophobie, clamant qu’il y avait dans notre pays « le camp des ivoiriens et le camp de ceux qui sont venus d’ailleurs ». Quelle absurdité !

Elle a récidivé le 26 mars 2023, à Koumassi lors d’une intervention publique dans laquelle elle a traité le pouvoir en place de « rebelles ayant égorgé et bu le sang des ivoiriens ». Quelle abomination !

Réconciliation nationale en mal...

A sa suite, le Samedi 1er Avril 2023, à l’occasion de la fête de la renaissance organisée par le PPA-CI à Yopougon, place Ficgayo, des militantes de ce Parti ont tenu des propos tous aussi graves et injurieux à l’endroit du Président de la République Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.

Chère population Côte d’Ivoire,

De telles dérives verbales ne sauraient passées sans réaction.

Notre conscience collective nous interpelle et appelle de notre part les observations suivantes pour rétablir la vérité de la situation :

Depuis Avril 2011, la Côte d’Ivoire, notre beau pays, vit au rythme des actions de réconciliation, de renforcement de la cohésion sociale et de développement économiques inities par le Président de la République Son Excellence Alassane OUATTARA, depuis la fin de la crise postélectorale de 2010.

Les excellents résultats économiques et sociaux obtenus ont nettement contribué à améliorer le niveau et les conditions de vie des ivoiriennes et des ivoiriens résolument engagées sur le chemin de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans une seule et même patrie.

Ces propos xénophobes de Marie Odette LOROUGNON

La Côte d’Ivoire, qui était à la périphérie des instances internationales, a retrouvé sa place sur l’échiquier mondial et constitue aujourd’hui une référence, un exemple de pays qui a su régler une grave crise pour reprendre avec beaucoup de réussite, le chemin du développement.

Au vu de tout ceci, nous nous interrogeons sur les raisons et les objectifs recherchés par Marie Odette LOROUGNON et ses affidés du PPA-CI par la distillation de discours aussi faux que malhonnêtes dans l’opinion.

Car ces propos xénophobes à souhait, injurieux et offensants à l’endroit du Chef de l’Etat Son Excellence Alassane OUATTARA viennent malheureusement nous rappeler la triste parenthèse qu’a connue la Côte d’Ivoire de 1994 à 2010 et qui a conduit notre Pays dans la désolation totale, avec son lot de morts atroces, de viols de femmes, de blessées et d’autres destruction de biens et infrastructures.

Pendant cette longue, trouble et douloureuse période, les ivoiriens ont souffert du fait de cette politique de xénophobie et de haine distillées insidieusement par des acteurs politiques en manque de projets et de propositions pour faire avancer la Côte d’Ivoire.

Et les femmes malheureusement, en ont payé un lourd tribut.

Et c’est pour cette raison que toutes les ivoiriennes et tous les ivoiriens responsables, épris de paix et soucieux du bonheur collectif sont heurtés par la bassesse sans fond et la dangerosité de ses propos que nous dénonçons et condamnons avec force et vigueur.

Face à cette situation,

Nous, femmes du RHDP, éprises de paix, de cohésion sociale et d’amour pour la patrie, soucieuses de l’avenir de nos enfants dans une Côte d’Ivoire rassemblée et paisible, venons par la présente déclaration exprimer notre indignation et notre désapprobation suite à ces propos outrageux, mensongers, injurieux et dangereux pour la Côte d’Ivoire.

Gbagbo et le procureur Adou Richard interpellés

Nous interpellons en leurs qualités respectives :

1- Le Président du PPA-CI, Monsieur Laurent GBAGBO, ancien Président de la République, afin qu’il exhorte ses collaborateurs et partisans à se départir des comportements irrévérencieux vis-à-vis du Président de la République de Côte d’Ivoire et des propos subversifs, haineux et xénophobes pour s’inscrire résolument dans les chantiers de la cohésion sociale et du développement de notre patrie, héritage commun que nous devons transmettre aux générations futures.

2- Le Procureur de la République, en ses qualités de défenseur de l’ordre et de l’intérêt public, d’initiateur de l’action publique en matière pénale à prendre toutes les dispositions pour que ses manquements au Président de la République et ses propos outrageants et dangereux cessent ou soient punis conformément aux lois en vigueur.

Nous prenons à témoin l’opinion nationale, de ce que, malgré les actes majeurs posés par Son Excellence Alassane OUATTARA, pour décrisper l’atmosphère socio-politique à travers notamment :

- la mise en application des résolutions issues du dialogue politique,

- la signature d’une trêve sociale assortie de hausse de salaires et autres bonifications pour les travailleurs,

il se trouve malheureusement encore des acteurs politiques peu soucieux du bien-être général et des intérêts de la population, qui rament à contre-courant de la dynamique de cohésion sociale et de poursuite du développement économique et sociale de la Côte d’Ivoire.

Les femmes du RHDP réaffirment leur soutien indéfectible à Ouattara

Nous invitons toutes les Institutions nationales, (la Chambres des Rois et Chefs de villages de Côte d’Ivoire, les Guides religieux, les leaders des associations féminines), à prendre leur part de responsabilité en invitant au respect des principes démocratiques, au bon ton, et à la promotion du vivre ensemble.

Par ailleurs les femmes du RHDP, se réservant toute possibilité d’agir et de réagir si la situation décriée et dénoncée perdure, appellent leurs consœurs éprises de paix et de justice à la retenue et à la mesure face à ces actions qui pourraient mettre à mal l’unité nationale, la cohésion et la paix, gages de tout développement.

Elles les invitent à la vigilance accrue face à ces ennemies de la paix et de la cohésion sociale.

Les femmes du RHDP réaffirment leur soutien indéfectible à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara , Président de la République de Côte d’Ivoire et à sa politique de développement économique, social, culturel, solidaire et multidimensionnel de la Cote d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 06 Avril 2023

Les Femmes du RHDP

