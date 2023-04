Côte d'Ivoire: Le ministre Dimba Pierre se félicite des avancées en matière de santé

La Côte d'Ivoire, à l’instar des autres pays du monde, célèbre, ce vendredi 07 avril 2023, la Journée mondiale de la Santé(JMS), sous le thème: "La santé pour tous".

La Côte d'Ivoire : Le ministre Dimba Pierre se felicite des avancées en matière de santé

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre a donc saisi l'occasion, pour "réitérer l'engagement indéfectible de l'État ivoirien, à poursuivre avec ardeur l'amélioration de l'offre de soins et de prise en charge des patients, où qu'ils soient", rapporte sa page facebook.

Puis, le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa de soutenir que des efforts inlassables ont été consentis à cet effet grâce au leadership eclairé du président Alassane Ouattara. Il s'agit de:

✔️ La mise en œuvre du programme de gratuité ciblée pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes;

✔️ La mise en œuvre et l’augmentation progressive du panier de soins de la Couverture maladie universelle;

✔️ La mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire (PNDS) visant à rapprocher les soins des populations en améliorant l'accessibilité tant géogrophique que financière;



✔️ La mise en oeuvre du programme de gratuité du traitement du paludisme, tout âge;

✔️ L’accessibilité pour tous aux produits sanguins, médicaments et intrants stratégiques;

✔️ La protection des enfants contre les maladies évitables par la vaccination;

✔️ Le développement du réseau de soins de proximité et le continuum de soins à travers la création de dix (10) Pôles régionaux d’excellence en santé (PRES);

✔️ Le renforcement quantitatif et qualitatif des Ressources humaines en santé.

"Nous allons maintenir la dynamique car notre priorité est d'ameliorer la santé de chaque ivoirienne et ivoirien", promet Dimba Pierre.

Tizié TO Bi

Correspondant régional