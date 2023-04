Côte d'Ivoire: Dr Tapé et Ollo Kambiré lâchent Bédié pour le RHDP

La Salle Félix Houphouët-Boigny, à la Rue Lepic, au siège du RHDP, a abrité, mercredi 05 avril 2023, la cérémonie d’adhésion de deux autres cadres du PDCI-RDA, Dr Tapé Aimé Julien et Ollo Alphonse Kambiré. Ces derniers n’ont pas caché leur émerveillement devant l’immense travail abattu par le président de la République, Alassane Ouattara, mentor du parti au pouvoir.

Nouvelles défections au PDCI-RDA : Dr Tapé et Ollo Kambiré déposent leurs valises au RHDP

Et de deux ! Le PDCI-RDA vient encore de perdre deux autres cadres qui ont décidé de rallier le RHDP. En effet, le siège de cette formation, à la Rue Lepic, a servi de cadre, mercredi 05 avril 2023, à une autre cérémonie marquant l’adhésion d’autres cadres du PDCI-RDA, qui viennent, après Dodo Goualy Junior, Raymond N’dohi, Narcisse N’dri, pour ne citer que les derniers en date, grossir les rangs du parti présidentiel.

Ainsi, Dr Tapé Logrohan Aimé Julien et Ollo Alphonse Kambiré, cadres du parti doyen, ont décidé de claquer la porte du vieux parti pour le RHDP. Ils ont annoncé leur ralliement en justifiant leur démarche. ‘’J’annonce mon adhésion ce jour au RHDP. Je deviens membre du RHDP’’, a confié Dr Tapé, maire de Gboguhé, sous les applaudissements de ses proches. Et il a levé un coin de voile sur ses motivations. ‘’En 2022, j’ai parcouru la Côte d‘Ivoire et j’ai été saisi par la métamorphose profonde qu’a connue le pays. Je me suis rappelé ce que le président Félix Houphouët-Boigny avait fait pour la Côte d’Ivoire’’, s’est-il réjoui, ajoutant que ‘’la métamorphose constatée était du Houphouët-Boigny avec beaucoup plus de moyens, d’efficacité’’.

Selon lui, le bilan du président Alassane Ouattara est ‘’beaucoup plus parlant’’. ‘’Ce qui m’a toujours motivé en matière politique, c’est le développement de mon pays. Et j’ai vu de très près ce que cela voulait dire, développer un pays. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, la Côte d’Ivoire est transformée’’, s’est-il enthousiasmé, indiquant qu’après concertation avec ses ‘’parents’’ du Haut-Sassandra, il a décidé de ‘’s’ouvrir’’ au parti au pouvoir pour bénéficier davantage de la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara.

Ollo Alphonse Kambiré, membre du Bureau politique du PDCI-RDA a abondé dans le même sens. ‘’J'ai décidé de choisir le développement et l'avenir en travaillant avec le président Alassane Ouattara. Ainsi, je mets fin à mes fonctions de délégué départemental et de membre du Bureau politique du PDCI-RDA afin de servir le RHDP et son ambitieux programme pour la Côte d'Ivoire’’, a déclaré le désormais ex-délégué départemental PDCI à Doropo.

Une initiative saluée par le Directeur de cabinet du Secrétaire exécutif du RHDP, Adom Roger Félix. ‘’Nous voyons, à travers ces adhésions, que les actions du président de la République, Alassane Ouattara, touchent tous les Ivoiriens. Ollo Alphonse Kambiré vient de Doropo, dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire, et Dr Tapé du Haut-Sassandra, dans le Centre-Ouest. Le RHDP, c’est donc toute la Côte d’Ivoire. C’est cette Côte d’Ivoire d’Houphouët-Boigny dont nous étions tous fiers’’, s’est exprimé le représentant de Cissé Bacongo, qui a ajouté que le RHDP se réjouit de l’arrivée de ces deux cadres qui viennent ‘’grossir ses rangs’’. Il est important de noter que les deux nouveaux adhérents ont reçu chacun les textes du parti au pouvoir ainsi qu’un pagne à l’effigie du président Alassane Ouattara.

Avec Le Rassemblement