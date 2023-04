Côte d'Ivoire - PDCI-RDA: Que faut-il faire pour dissuader Bédié de passer la main ? (Opinion)

Le PDCI-RDA a tenu son 7ème congrès extraordinaire le jeudi 30 mars 2023. Les conclusions de ce congrès ont confirmé la candidature unique du Président Henri Konan BEDIÉ à sa propre succession au 13ème congrès ordinaire prochain. Ces conclusions n'ont étonné personne. Tout le monde s'y attendait. C'est le contraire qui aurait surpris l'opinion collective.

7ème congrès extraordinaire du PDCI-RDA : Bédié, unique candidat à sa propre succession. Jusqu’où ira-t-il?

Les éloges au Président Henri Konan Bédié, qui ont couronné ces conclusions laissent perplexe et pantois eu égard à la situation cataclysmique du parti depuis la disparition de son père fondateur Felix Houphouët BOIGNY.

« - Considérant l’effort important déployé par le Président Henri Konan BEDIÉ depuis le décès du Président fondateur du PDCI-RDA, le Président Félix Houphouët BOIGNY, pour soutenir et conserver le Parti jusqu’à ce jour ;

- Considérant la dextérité du Président Henri KONAN BEDIÉ qui a réussi avec brio à maintenir le PDCI-RDA débout, bien implanté, bien organisé et convoité, malgré toutes les épreuves ;

- Réaffirme l’indéfectible attachement de tous les militants et militantes du Parti à sa personne, à sa vision de modernisation du PDCI-RDA et d’une véritable réconciliation de tous les Ivoiriens. (N.D R.L) »

Lu par Lynda DADIÉ-SANGARET, Secrétaire Générale adjointe du 7ème congrès extraordinaire.

Qu’est-ce qui le fait courir tant Henri Konan Bédié ?

Ce discours dithyrambique pour flatter l'égo du Sphinx de Daoukro est un déni scrupuleux des réalités auxquelles est confronté le parti. Et cela est un secret de polichinelle.

Que faut-il donc faire devant cette attitude iconoclaste qui continue de conduire le parti dans l’abysse ? Que faut-il faire pour dissuader l’octogénaire qu’il est temps de passer la main ?

À 88 ans de vie avec plus de 60 consacrés à la politique, que veut-il encore apporter à la Côte d’Ivoire qu’il n’en a pas encore donné ? Qu’est-ce qui le fait courir tant ?

Cet homme qui a tout fait et tout connu sous le Président Houphouët BOIGNY et en tant que Président de la République, mais que personne ne semble vraiment comprendre.

Le PDCI-RDA va de mal en pis

En effet, depuis sa prise du pouvoir à la succession du Président Félix Houphouët BOIGNY en 1993, le PDCI-RDA va de mal en pis. Cependant, personne ne semble vraiment comprendre sa stratégie s’il en a effectivement pour conduire son parti au pouvoir d’État ?

Il est resté ambiguë dans la conduite du parti. Et personne n’ose le contredire ou le ramener à la raison de peur de se retrouver persona non grata dans son hémisphère.

Pendant ce temps, le parti est en déconfiture et court à sa perte. À priori, avec la défection des cadres c’est la banqueroute, la déchéance. Les finances du parti ne sont plus au beau fixe.

Pour bon nombre de ses cadres, sa stratégie pour la conquête du pouvoir est un désastre. Malgré cela il continue de gérer comme bon lui semble sans aucun regret ni remords. Il est toujours dans le déni et personne n’ose l’affronter.

BEDIÉ veut se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025

Par ailleurs, que sont devenus ou deviendront les cadres qui ont osé ou osent le confronter ou confondre aux réalités afin qu'il accepte la proposition d’un renouvellement gagnant du parti, en l’occurrence Emile Constant BOMBET, Amara ESSY, Feu Laurent Dona FOLOGO, COULIBALY Lenissongui, Feu Charles Konan BANNY, KOUADIO Konan Bertin, Jean-Louis BILLON, Tidiane THIAM, Akossi BENDJO etc. ?

Tout porte à croire que le Président BEDIÉ veut se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour y arriver, il use de subterfuges multiples pour faire barrage à tout autre éventuelle candidature.

De sa qualité de Président du parti, il sera désigné contre vents et marrées candidat à l'élection présidentielle qui sera justifié avec stoïcisme par des déclarations juridico-politiques, du genre « le Président du parti est et demeure le candidat naturel à l’élection présidentielle »

Le 13ème congrès ordinaire prévu en juin prochain nous en dira plus…





Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora.