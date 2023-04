Conseil des ministres de l' UEMOA : Le PIB progresse de 5,4 %

La première session du Conseil des ministres de l' UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine) s'est tenue le 31 mars 2023 à Dakar, au siège de la BCEAO (Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest). Adama Coulibaly, le ministre ivoirien de l'Économie et des Finances a présidé le Conseil.

Conseil des ministres l' UEMOA : Adama Coulibaly salue le dynamisme de l'union

Adama Coulibaly qui a présidé la première session du Conseil des ministres de l' UEMOA a salué le dynamisme observé au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine. "L’activité économique de l’Union, sur un an, est restée dynamique au quatrième trimestre 2022, avec une progression de 5,4% du PIB, après une hausse de 5,7% notée le trimestre précédent. Cette évolution de l’activité a été portée par celle de la valeur ajoutée dans l’ensemble des secteurs”, a mentionné le ministre ivoirien de l'Économie et des Finances.

Poursuivant, le président du conseil a indiqué que "cette décélération du niveau général des prix est imputable aux actions menées par les autorités nationales et monétaires ainsi qu’à la baisse du rythme de progression des prix des produits alimentaires de la campagne 2022/2023, dont la production est en hausse de 15,9 % contre une baisse de 13,1 % l’année précédente".

Par ailleurs, le président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, a soumis au Conseil le Projet d’Acte de nomination des conseillers de la Cour des Comptes de l’Union, ainsi que le Projet de Décision portant adoption du Programme régional de développement de l’économie numérique (PRDEN) de l’UEMOA.