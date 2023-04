Côte d'Ivoire: Décédé à 90 ans, qui était Marcel Bilé, père du journaliste Serge Bilé

Marcel Bilé a fait les beaux jours de la RTI. Il faisait partie, avec Georges Taï Benson, des derniers pionniers de la maison bleue à Cocody. Le journaliste est décédé à l'âge de 90 ans à Abidjan.

Retour sur la vie de Marcel Bilé, un des derniers pionniers de la RTI, décédé

Le monde des médias ivoiriens est en deuil. L'un de ses grands pionniers, a rangé pour toujours le micro. Il s'agit de Marcel Bilé, le père de l'éminent journaliste et écrivain franco-ivoirien, Serge Bilé.

Le journaliste qui a fait également les beaux jours de la Radio Télévision ivoirienne (RTI), est décédé la semaine dernière à l'âge de 90 ans.

Mais la famille éplorée a voulu attendre de faire les choses dans les règles de l'art en produisant un communiqué pour informer officiellement les Ivoiriens et les acteurs des médias en Côte d'Ivoire.

L'aventure à la RTI

L'entrée de Marcel Bilé à la télévision est un pur hasard. ''Ça a été un coup de pot. J’étais enseignant à Vavoua. À la fin de l’année scolaire, je viens en vacances à Abidjan.

En me promenant au Plateau, je rencontre un copain devant la Maison de la radio. C’était le frère du directeur de la RTI. Il m’apprend qu’il y a un concours d’entrée à la télévision. Je lui demande : "Mais c’est quoi, la télévision ?" Il me répond vaguement :

"C’est un système comme la radio. Si tu veux, va essayer !" Je me suis dit : pourquoi pas ? Il m’a donné sur place la liste des pièces à fournir et j’ai déposé mon dossier. Pour le concours, il y avait une rédaction en français et une improvisation devant le jury.

Je suis sorti major sur les sept candidats. Je suis parti ensuite à Paris avec Georges Benson et les autres. On s’est retrouvés pour la formation avec des Togolais et des Camerounais. On s’entendait bien'', racontait-il.

Et des années plus tard, le journaliste crève l'écran où il présente avec brio des émissions comme « Télé code », consacrée à la sécurité routière, « 7 lettres 1 mot », adaptée du programme français « Le mot le plus long », ou encore « Midi Première », l’ancêtre de « C’midi ».

Grand vainqueur du concours 6ème sillon

En 1966, une chanson fait le buzz en Côte d’Ivoire. Elle est interprétée par un jeune instituteur et ses trois enfants. Ensemble, ils ont remporté le concours 6ème sillon organisé par la RTI.

La chanson, intitulée « Merci président Boigny », est devenue aussitôt un tube, et tout le monde en connaît les paroles.

''Soyez béni, grand Houphouët-Boigny. Les jeunes gens de Côte d’Ivoire vous remercient. Soyez loué, grand Houphouët-Boigny. Les jeunes gens de Côte d’Ivoire vous remercient''.

L’architecte de ce succès, le concepteur du concours 6ème sillon, s’appelle Marcel Bilé.

Marcel Bilé, la politique et sa vision

En 1980, Marcel Bilé a déjà quitté la RTI. Il se lance en politique. Il remporte l’élection municipale à Port-Bouët. Mais le président Félix Houphouët-Boigny le convoque et lui demande de céder son fauteuil à sa protégée.

En 1989, il crée le groupe BLM, dans un immeuble situé en face du marché de Treichville. C’est un établissement d'enseignement supérieur qui forme aux métiers de la communication et de l’audiovisuel.