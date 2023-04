Côte d'Ivoire : Le ministre Mamadou Touré reçoit une importante distinction de la France

C’est une reconnaissance qui vaut son pesant d’or. Lundi 3 Avril 2023, à l’occasion de l’échange entre la Présidente de l’assemblée nationale de France et des jeunes ivoiriens à l’Institut de Formation politique Amadou Gon Coulibaly, Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique, a reçu une distinction de l’Assemblée nationale de France pour toutes ses actions en faveur de la promotion, de l’insertion des jeunes de Côte d’Ivoire.

Pour toutes ses actions en faveur de la Jeunesse: Mamadou Touré honoré par la France

Cette médaille a été remise par Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale de France.

« Pour toutes les actions que vous réalisez en faveur de la Jeunesse que j’ai pu constater en allant sur le terrain pour voir des jeunes et échanger avec eux dans le cadre du service civique, je voudrais vous remettre la médaille de l’Assemblée Nationale pour vous remercier et vous féliciter pour vos actions », a-t-elle salué.

Yaël Braun-Pivet s’est dite très heureuse de ce 1er déplacement en Afrique. « J’ai été très heureuse de ces échanges. Terminer avec des échanges tels que nous avons eus, après une journée incroyable devant l’Assemblée nationale ivoirienne, une rencontre avec le Président. Nous n’avons aucune envie si ce n’est de revenir très vite », a-t-elle promis.

Mamadou Touré, président du Conseil d’administration Amadou Gon Coulibaly s’est dit honoré de cette distinction avant d’exprimer toute sa joie en recevant cette médaille.

« Au nom du Conseil d’administration et au nom de l’ensemble des jeunes ici, je voudrais vous remercier, vous et votre délégation pour la pertinence des échanges et dire que l’institut amadou Gin Coulibaly est entièrement à votre disposition. Merci pour cette contribution», a-t-il salué.

Notons que Yaël Braun-Pivet a séjourné à Abidjan du 1er au 3 avril. Elle était l’invitée spéciale de son homologue ivoirien, Adama Bictogo, pour l'ouverture de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire